¿Qué pasará con la economía luego de la decisión de Alberto Fernández?

El presidente Alberto Fernández anunció esta mañana que no se presentará en la reelección luego de que termine su actual mandato. Esta decisión impactó de lleno en el escenario político que vive Argentina, por eso, en diálogo con el programa Metaverso por Ciudadano.News, el economista Martín Kalos afirmó que en materia económica y en relación a la suba del dólar “no va a incidir tanto porque seguimos teniendo una falta de certeza respecto de qué va a pasar después de las elecciones”.

Y aseveró: “Alberto no era considerado un candidato viable por nadie que estuviera siguiendo un poco la economía y la política, con lo cual que concrete bajarse no cambia mucho la situación”.

El economista también hizo hincapié en que “el presidente y su gestión tienen muy mala imagen y es muy difícil encontrar políticos y políticas que se salven en el conjunto del sistema político de esa mala imagen” y sostuvo que “el problema que no logra solucionar esa dirigencia política desde hace mucho tiempo es la crisis económica”.

Tal es así que explicó: “Hace más de 10 años que estamos, primero estancados del 2012 al 2016, y de 2016 para acá en caída. Y ahora en los años que logramos recuperar un poquito, ni siquiera logramos recuperar tanto y ya estamos de vuelta en crisis”.

Así mismo, Kalos cortó con los rumores que hablaban de un nuevo corralito: “No hay chance hoy de un coralito”, dijo, y argumentó: “Esta crisis aunque se sienta que es una continuidad de crisis anteriores, no es igual. El sistema bancario hoy no tiene un problema, entonces hoy un corralito no soluciona nada”.

El futuro

Martín Kalos anticipó cómo se viene abril en materia inflacionaria: “Viene alto, la primera quincena del mes venía midiéndose muy alta y te deja un piso de alrededor de 7 puntos”, dijo.

Y continuó: “En realidad estamos hablando de índice altos de inflación, en parte porque tenés un problema cambiario que obliga a las empresas a aumentar los precios, eso es un problema de la regulación, en parte porque la incertidumbre electoral juega en contra y entonces es casi garantizado que todos estos meses van a ser meses de inflación alta”.

Por eso, para el especialista el principal interrogante es “quién va a conducir la política económica después de las elecciones porque eso va a incidir en el día a día de la gente”.

Así especificó: “Hay candidatos que hablan de dolarización, una táctica que sería absolutamente nefasta para la economía argentina, porque perdés una herramienta de política económica que será muy difícil de recuperar; no es fácil la dolarización porque te quedás atado a la política monetaria y cambiaria de Estados Unidos”.

En tanto, comparó: “Hay candidatos que están pensando, pongámosle, algo más aplicable a la economía argentina. Por ejemplo, salir del cepo implica una devaluación del tipo de cambio oficial, lo cual no es tan malo, creo que es parte de la solución que hay que implementar. Pero una devaluación por sí misma tampoco es la solución a los problemas, hay que acompañar con medidas concretas para ir apuntalando la estructura social y la estructura productiva”.