Olivera Doll: "La sensación del mercado no es la certidumbre"

El Gobierno nacional decidió un ajuste del cepo cambiario para frenar la sangría de dólares del Banco Central en los últimos días. El economista Ignacio Olivera Doll, en diálogo con el programa Metaverso de Ciudadan.News, manifestó que no puede dar “certidumbre” si tiene que transmitir la sensación del mercado.

"Hay una dinámica muy peligrosa que está viendo el mercado porque el peso no está anclado y prácticamente la sensación es que al Gobierno se le agotaron todas las herramientas que tenía a mano, en principio porque no tiene poder para cambiar las expectativas, porque es un Gobierno que tiene pocas chances de continuar en el poder, con lo cual un plan a largo plazo no suena creíble y las herramientas de corto plazo que tiene mientras no se sinceren algunas variables, no logran romper esta dinámica que estamos viendo donde todo el tiempo se deprecia el peso", detalló el especialista.

¿Es posible que en breve la inflación llegue a dos dígitos mensuales?

La sensación es que el Gobierno, sobre todo el objetivo de bajar la inflación por cumplir con las metas del Fondo Monetario como muchas medidas, terminaron conspirando negativamente. La inflación no es una meta para el Gobierno. La variable se termina ajustando cuando se aplica el programa del Fondo Monetario Internacional, que lo que se está exigiendo en este momento es una reducción del gasto y del déficit fiscal; una acumulación de reservas y algo menos de emisión del Banco Central, pero los mecanismos que fue diseñando el Gobierno para cumplir con estas metas finalmente terminaron generando más emisión de pesos por otras vías con lo cual lo que terminamos viendo es una aceleración de la inflación y no hay ningún pronóstico en este momento que esté hablando de que la inflación vaya a contenerse en los próximos meses. Más bien hay temor de que se vaya acelerando.

¿Es difícil encontrar respuesta a las declaraciones de la portavoz, Gabriela Cerruti, que aseguraba que vamos en camino a desacelerar la inflación?

Uno de los éxitos de esta nueva gestión del Ministerio de Economía fue el dólar soja, pero el dólar soja es un éxito parcial que tiene impacto sobre la acumulación de reservas pero genera daños fuertes sobre el nivel de la brecha cambiaria y sobre la inflación porque genera mayor emisión de pesos. El Banco Central lo que hace es acumular dólares a un precio mucho más alto del que los vende, con lo cual termina deteriorando su balance, generando una expansión de pesos muy fuerte que tiene como efecto una suba en la brecha cambiaria, lo que estamos viendo, lo que ya se anticipaba, y un deterioro también en el nivel de los precios domésticos.