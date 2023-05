De las múltiples formas que tiene el Estado para recaudar impuestos, el Monotributo se creó para facilitar los aportes de los sectores pequeños y medianos de la economía.

Con este sistema se buscó facilitar a través de una sola cuota el IVA, Ganancias, los aportes jubilatorios y el acceso a una obra social tanto en los comerciantes como en los prestadores de servicios.

Pero tras la intención de hacer más llevadera la presión tributaria existen una serie de requisitos tanto para integrarse al sistema como para cumplir con todas las exigencias.

Para acceder a la categoría de monotributista se debe acatar las disposiciones de la AFIP para este 2023: 1) si se es vendedor de productos los ingresos brutos anuales no deben superar los $ 8.040.721,19; para el prestador de servicios los ingresos brutos del año no deben ser más de $ 5.650.236,51; en el caso de quienes venden productos el precio por unidad no debe ser mayor a $ 85.627,66, además el inscripto no debe haber realizado importaciones durante los últimos 12 meses.

Em caso de no cumplir con algunos de estos requisitos el organismo recaudador excluye al contribuyente obligándolo a ingresar al sistema de Régimen General.

Otro de los requisitos importantes para no ser excluido del sistema es que el inscripto se recategorice, para el año en curso ese trámite se realiza dos veces, uno fue en enero que incluyó la actualización de la cuota y el segundo corresponde a junio.

A parte de los requisitos señalados arriba hay que tener cuidado para evitar la exclusión tal como no realizar compras o gastos personales por monto superiores al máximo admitido para la categoría o tener depósitos bancarios por encima de el máximo de la categoría. Tampoco debe desarrollar más de tres actividades simultáneas o tener más de tres unidades de explotación ni haber realizado operaciones y no haberlas facturado.

Desde el organismo recaudador se aclara que en muchos casos el monostributista debe inscribirse para pagar Ingresos Brutos en la provincia que corresponda. Pero en los casos de Entre Ríos, Mendoza, Córdoba, San Juan, Jujuy, Salta, Río Negro, Buenos Aires, Neuquén, Santa Cruz, Chaco, Catamarca y Tierra del Fuego, se abona todo junto en un solo pago mensual.