Dice Milei que dolarizar no traería hiperinflación y subiría los salarios

Los desequilibrios cambiarios de los últimos días fueron terreno propicio para que Javier Milei vuelva a insistir con su idea de dolarizar la economía, y al analizarla negó que vaya a provocar hiperinflación, proponiendo “un programa económico de estabilización en serio”.

Mientras que se sostiene desde la opinión generalizada de los economistas, que haría falta una gran cantidad de reservas para encarar la medida, y poder reemplazar la inundación de pesos de la economía, no consideró que fuera un impedimento, con la condición de que se libere el mercado.

“Si se tuvieran mercados libres, no necesitarías reservas”, precisó el libertario, agregando que “sobran un montón de pesos y no tenés dólares para hacer estas ridiculeces de estar controlando el tipo de cambio”, insistiendo que el problema no es el nivel de reservas del Banco Central, sino el mercado “controlado”. “Dado que los argentinos ya eligieron el dólar como moneda, vas a arrancar usando dólares y después podrías usar cualquier otra moneda”, definió.

Cerrar el Banco Central

Otra de las ideas que volvió a mencionar es la de cerrar el BCRA para “eliminar el peso”, pidiendo que “la gente se empodere” y se proteja “de cualquier instrumento emitido por un político argentino”.

Su idea pasa por impulsar la competencia de monedas. “¿Por qué tener pesos? Al peso argentino no lo quiere nadie”, se preguntó y respondió el líder de La Libertad Avanza.

Tampoco definió su postura sobre una devaluación, como se pide desde algunas voces, porque “No es que el dólar suba ni los precios suban, sino que en realidad el que pierde valor es el peso. El peso es la moneda del político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono”, cerrando con un pronóstico poco auspicioso: “están todos los elementos dados para que tengamos la peor crisis de la historia argentina”.

Para el diputado de La Libertad Avanza, “el problema es que el Gobierno no quiere modificar ninguno de los problemas de verdad”, porque hacerlo “le va a resultar muy costoso socialmente. Si hace lo que tiene que hacer, como no tiene reputación, no va a ser creíble, por ende le va a salir mal”, aseguró.