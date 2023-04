Massa anuncia el dólar agro a unos $300 y el 'campo' promete US$ 6.000 millones

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunciará este miércoles por la tarde un dólar diferencial para el agro con el fin de sumar reservas al Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El tipo de cambio diferencial será de alrededor de $300 para la soja y algunas producciones de economías regionales, como el vino. Este diferimiento cambiario se aplicaría por 90 días para la soja y hasta el 7 de julio para más de 10 economías regionales.

Para acceder al tipo de cambio diferencial, los productores deberán cumplir con tres condiciones: participar en Precios Justos y garantizar la creación de empleo; estar dentro del programa de protección a productores; y estar en el régimen de sanciones por exportaciones sin liquidar, se estima en un universo de 100 empresas por US$ 3.000 millones. No obstante, desde entidades del campo, se habla de que habrìa posibilidad de liquidar hasta 6.000 millones de dólares.

Además, se espera que más adelante ese tipo de cambio también se aplique a una parte de las importaciones, dentro de las que especificaron turismo y transporte, con el objetivo de unificar los diferentes tipos de cambio y evitar maniobras ilegales.

La intención del Gobierno argentino es unificar los diferentes tipos de cambio que existen en el país para evitar maniobras ilegales y cuidar la cuenta de servicios, que el año pasado demandó poco más de US$ 10.000 millones netos. Entre los tipos de cambio que se buscan unificar se encuentran el dólar Qatar, el dólar Coldplay y el dólar utilizado para pagar los fletes de mercadería del exterior.

El asunto fue discutido en un encuentro entre el Sergio Massa, y la subdirectora del FMI, Gita Gopinath.

El FMI habría permitido la implementación de esta medida debido a la fuerte pérdida de reservas del BCRA por el efecto de la sequía, aunque se solicitó que sea por un período determinado, ya que podría representar una violación a la política contra los tipos de cambios múltiples.

El objetivo principal de dicho punto sería sumar US$ 7.000 millones netos hasta junio para cumplir con la meta del Fondo, y así evitar una devaluación, no endurecer el cepo importador y no afectar la actividad económica.

Sin embargo, la medida genera dudas entre algunos economistas, quienes consideran que podría ser un desdoblamiento y tener consecuencias en la inflación.

Además, las cámaras empresariales se quejaron por el cambio impositivo para importadores y pidieron revisar las restricciones de acceso a divisas.

El fin de semana las principales cámaras empresarias nucleadas en el Grupo de los 6 (G6) se quejaron por el cambio impositivo para importadores por el cual AFIP quiere recaudar $1 billón y de paso pidieron revisar las restricciones de acceso a divisas. También se sumó la poderosa Asociación Empresaria Argentina (AEA).

Según algunos miembros de la Unión Industrial Argentina (UIA), el flujo de divisas para importar mejoró, pero no con la fluidez esperada, lo que afectó principalmente a las pequeñas y medianas empresas.