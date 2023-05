El INDEC comenzó a difundir resultados específicos del Censo 2022. Uno de los datos que se detalló está relacionado con indicadores de las condiciones de vida de los hogares argentinos.

El primero de esos 10 informes refleja los porcentajes de la población que accede a los principales servicios públicos y las características de sus viviendas.

Entre las conclusiones más importantes a las que llega el informe es que cada vez menos argentinos tienen vivienda propia. Del relevamiento se desprende que el 65,5% posee un hogar, lo que en el censo de 2010 llegaba al 68,69%.

De cualquier forma, los valores son distintos a lo largo de las zonas del país. En la ciudad de Buenos Aires, el porcentaje de hogares con vivienda propia es del 52,9% mientras que en Santiago del Estero alcanza el 83,7%.

Respecto al saneamiento, el 94,5% de las viviendas ocupadas tienen baño o letrina dentro. En este aspecto, La Pampa es la que tiene el mayor porcentaje, con el 99,2% mientras que, Santiago del Estero está en la parte inferior del relevamiento con el 77,2%.

Al mismo tiempo, el 24,9% cuentan con dos o más baños. Las propiedades de la Ciudad de Buenos Aires fueron las que registraron el porcentaje más alto, con 36,7%. Otros datos que se desprenden es que el 90,9% tiene inodoro con botón, mochila o cadena.

El 62,2% de los censados tienen cloacas lo que muestra que muchos hogares no cuentan aún con este servicio. De cualquier forma, esto no significa que no se hayan creado más redes, sino que también está influenciado por el crecimiento en la cantidad de viviendas.. La Ciudad de Buenos Aires es la que tiene el mayor porcentaje del país con 99,2% mientras que el más bajo está en Misiones, con 26,6%. El lado positivo es que, en el censo anterior, el porcentaje de acceso a cloacas era del 53,7% de las viviendas.

El 92,3% tiene agua por cañería dentro de la vivienda mientras que el 85,4% cuenta con agua para beber y cocinar que proviene de la red pública. Además, el 58,4% utilizan gas de red o electricidad para cocinar.

Por último, el 86,6% de los pisos de las viviendas tiene como materiales predominantes cerámica, mosaico, baldosa, alfombra, madera, vinílico, flotante, microcemento, cemento alisado o mármol.

El 78% de los hogares tienen conexión a Internet en la vivienda, ya sea a través de banda ancha fija o conexión alámbrica y el 89,7% de los hogares tiene al menos un celular con conexión a Internet.