La semana que está terminando quedará en el recuerdo de muchos y por diferentes motivos, pero los que menos se olvidarán son los que a partir de la loca trayectoria del dólar blue tuvieron que pagar precios más altos de cualquier cosa que compraran porque los precios siempre acompañan el camino ascendente de la moneda norteamericana y muy pocas veces se retrotraen cuando ésta baja.

También les pasa algo parecido a los que asustados corrieron a comprar a $500 o más tratando de cuidar sus ahorros y después se dieron cuenta que había bajado, por lo tanto habían hecho un mal negocio.

Después del pico de $500 pesos en CABA y unos puntos más en algunas provincias, el Banco Central intervino tomando algunas medidas y el ministro de Economía prometió medidas drásticas y sanciones a algunos operadores responsables presuntos de algún tipo de especulación

El economista y director de Macroview, Pablo Goldin, dijo en el programa Metaverso, lunes a viernes de 9 a 11hs: “No sé exactamente cuál fue la operatoria financiera que ejerció ayer el Banco Central para aflojar un poco la cosa. No es tampoco lo ideal seguir el minuto a minuto, día a día, el suba y baja, nos vamos a volver locos".

"Lo que está claro del tipo de cambio libre, paralelo, cualquiera de los otros que andan dando vuelta, que no es el oficial, está de alguna manera controlado por el Banco Central, son el reflejo, el termómetro de lo que está pasando este año en la economía argentina y en la política argentina".

"No hay que buscarle mucha vuelta, o la explicación, que si un día sube y un día baja, porque cuando vos mirás un dólar de 450 o 500 pesos, como ha venido estando en estos días, un dólar que creo es el que nos merecemos para la economía y para la política que tenemos".

Goldin atribuyó la situación actual a que el gobierno no tuvo una polìtica clara, "nunca pudo dar en el clavo con la política económica, un formato de gobierno que desde el primer día, raro, confuso, que nunca se entendió bien cómo se gobernaba y qué gobernaba".

También el entrevistado se refirió a la sequía que a los errores le sumó una drástica disminución en el ingreso de divisas por exportaciones al caer la producción del campo.

Por otra parte las medidas de control de precios, como se supone que son ahora las del BCRA para controlar el dólar siempre tienen efecto por poco tiempo.

El especialista aseguró que son acciones destinadas a que este gobierno llegue a su término sin consecuencias más graves de las que hay, pero tiene el problema de la drástica caída de la credibilidad `porque está comprobado que al fin y al cabo esas medidas no sirven.

Importar con dinero chino

Goldin explicó que ante la persistente falta de dólares el Gobierno ya tendría aceitado el mecanismo para que grandes importadores puedan traer productos chinos y pagar con los yuanes que hace muchos años están en el Banco Central y que teóricamente forman parte de las reservas.

Ese dinero le fue entregado al expresidente Néstor Kirchner por China en el formato de swap para que fueran usados cuando se necesitaran. Por supuesto a partir de que se empiecen a usar hay que devolverlos con intereses.

Varios dólares y poco efecto

También es evidente que la divisa norteamericana se ha frenado por las medidas de esta semana, pero esto no ha de durar mucho, explicó Goldin. Las distintas versiones de cotización de dólar para la soja y las economías regionales no surtieron el efecto deseado, en primer lugar porque la sequía hizo caer la producción, y en segundo lugar porque los productores de las provincias retienen las liquidaciones de sus dólares o no venden al exterior porque por más que tengan una divisamás alta que la oficial igual quedan lejos de los casi 500 pesos que vale en la calle.