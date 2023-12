Fuerte apoyo de Consejo Empresario Mendocino al DNU de Milei

Las políticas lanzadas por el nuevo Gobierno han cosechado críticas y adhesiones, tanto por su contenido como por su formato –el Decreto de Necesidad de Urgencia- , y entre estas últimas se encuentran muchas cámaras y nucleamientos empresarios, como es el caso del Consejo Empresario Mendocino, que hizo público su respaldo.

En este aspecto Rubén David, titular del Mayorista Oscar David, dialogó con El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) indicó: “El DNU que presentó el presidente todavía no entra en vigencia, veremos si entra en los próximos días, para atacar algunas incertidumbres que hay sobre esto y poder no paralizar”, considerando que “lo importante es que el sector, tanto público como privado, siga actuando".

"Además la idea es que se siga moviendo y siga comercializando, porque de repente han empezado a aparecer proveedores con listas nuevas, otros sin listas, otros que no entregaban mercadería están empezando a aparecer ahora. Entonces la verdad que veo importante que se vaya aclarando el panorama para poder tener stock disponible y decidir nosotros qué vamos a hacer”.

A partir de esto, reconoció: “Del sector empresario salimos a apoyar un poco el DNU, porque había situaciones que no daban para más, había leyes obsoletas que no tenían ningún sentido, como la Ley de Góndolas, que critiqué desde el primer día que no iba a solucionar nada”.

"Lo que se venía haciendo eran “parches sobre parches para tratar de solucionar un problema inflacionario, y nadie tomaba las medidas de fondo que eran necesarias, queríamos hacer Precios Justos, precios acomodados, precios no sé qué, Ley de Góndola, creyendo que eso iba a solucionar el problema”, y remarcó “nadie ha tomado los problemas de fondo como lo ha hecho el Presidente, que en definitiva fue quien ganó y que dijo que esto lo iba a hacer, y está actuando en consecuencia”.

Hacer lo que todos hacen

“Si nosotros estamos admirando otros países, y hay gente que se está yendo a vivir a esos países, vemos cómo funciona el resto del mundo y no tenemos porque no funcionar de la misma manera”, reflexionó David, e ilustró: “de las empresas que me proveen a mí, el 90% comercializa en el mundo".

"Es más, creo que somos uno de los pocos países donde tienen menor volumen de comercialización, en el resto tienen más, y así funciona en todos los países y funciona muy bien, entonces por supuesto que cuando la balanza se desequilibra el Estado por ahí va a tener que corregir algo, pero todas las empresas estamos acostumbradas a pelear así en el mundo”.

Y además destacó algo que se viene observando en los últimos días, una especie de sanción de los consumidores hacia las empresas: “Lo vemos en las góndolas, los clientes vienen y miran los productos que están con un precio alto y no lo compran".

"Estas dos semanas no le hemos comprado a tres empresas porque no vendimos nada, vendimos de la segunda empresa que no subió los precios en la misma proporción, y el consumidor está castigando esa actitud”.

Claro que el nuevo escenario es desafiante para muchos, acostumbrados a una altísima regulación estatal, y ahora tienen que salir a jugar con nuevas reglas. “Nosotros nos acostumbramos a que nos digan qué precios poner y qué no, y no sabíamos si esos precios eran baratos o caros”, precisó el empresario.

David aclaró: “no nos tenemos que confundir porque lo que estaba atrasado era el dólar, el valor del dólar, no el valor de los productos. Nosotros cuando admiramos los países del norte, europeos, lo que deberíamos hacer es mirar un poco lo que hacen y copiar un poco, por eso critiqué la ley de góndolas, que alguien me dijera dónde funcionaba eso. Todas estas cosas hay que acomodarlas rápido”.

Caída en las ventas

“En las últimas semanas las ventas han bajado de manera importante, no tenemos porcentajes”, destacó el propietario de Oscar David, y también se refirió a lo que optaron por hacer muchos consumidores, de stockearse, incluso aconsejado por economistas de primera línea.

“Muchos clientes se anticiparon a las ventas navideñas porque sabían que podía venir una devaluación y todo, entonces decía, en noviembre vendía pan dulce y productos navideños, que nunca había pasado”, y al respecto una perspectiva más clara de estos comportamientos suponen que se va a poder distinguir el mes entrante, “pero se nota que hay un cuidado en el consumo. En nuestro caso recibíamos muchos chilenos a comprar y ya no tenemos esa afluencia de público, así que ahora a adaptarnos a lo nuevo”.

Lo cierto es que la merma se nota, y según su análisis “el consumidor está mirando que le conviene y que no. Sabemos que van a ser meses muy duros en donde vamos a tener que estar atentos, vamos a tener que saber comprar, saber elegir, a tener que ver a qué empresa le compramos”, lo que supone un cambio grande porque “hasta hace un tiempo no pasaba porque la decisiones las tenían las empresas que te vendían, y a cuánto te vendían, no había posibilidad de negociar”,

"Ahora “parece que empezó a cambiar porque algunas empresas han empezado a traer productos que hace 5 meses que no teníamos. Veremos con qué precio y si se venden o no. Ojalá que empecemos a caminar en un sendero distinto para ver si podemos sacar esto adelante, no nos quedan más alternativas para poder mejorar”, concluyó el empresario.

