La Justicia en lo Criminal Correccional realizó un novedoso procedimiento al embargar una cuenta en criptomonedas. Se trata de un juicio derivado del incumplimiento de lo establecido para el último sinceramiento fiscal dispuesto por la AFIP.

Si bien el tribunal dispuso el embargo de otros bienes de la parte acusada, el bloqueo recae en criptomonedas depositadas en las plataformas Rippio y Binance.

La medida solicitada por la fiscalía que interviene en el caso actuó con colaboración de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia. Pero desde la defensa se sostiene que la medida es desproporcionada para el patrimonio de los acusados quienes apelaron a la Cámara de Casación, medida que no fue admitida por ese tribunal de alzada.

El embargo tuvo lugar por solicitud realizada por al Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración General de la Nación sobre un listado de bienes que vinculó como posible relación a otras causas penales.

El origen del juicio proviene de la investigación del presunto delito de venta de información financiera en el que se había involucrado a agentes de la AFIP y se extendió a la sospecha de que los fondos que se blanqueaban excedían a lo que contemplan las leyes 26.860 y 27.260 que despenalizan los montos no declarados con anterioridad. Por lo que se buscaba determinar si los fondos provenían de alguna otra violación de las leyes penales.

La medida judicial también recayó en otro de los acusados que si bien no se había acogido al sinceramiento fiscal, tenía fondos cuyo origen no podìa justificar y no coincidían con lo declarado.