El Banco Central perdió US$ 540 millones de reservas en la semana

El Banco Central colocó en el mercado cambiario unos US$ 540 millones a lo largo de la semana con el fin de contener la suba del dólar, y solo hoy debió sacrificar US$ 120 millones. Así, más que duplicó las ventas anteriores a las PASO, que totalizaron unos US$ 221 millones.

Esto ocurre pese a que amplió los beneficios del Programa de Incentivo Exportador (PIE), que alcanza al 51% de las ventas argentinas al exterior y siguió fortaleciendo los cepos.

El mercado, según los expertos, estaría anticipando una mayor debilidad del peso y posibles devaluaciones post electorales, lo que además se fortalece por el posible cambio de gobierno, y dan como ejemplo las tasas de interés en los contratos de dólar futuro por vencer a fin de año, que se pactan al 10.282%.

“El drenaje de reservas no se detiene y el BCRA tendrá que seguir vendiendo para mantener el congelamiento del tipo de cambio oficial en $350. Al igual que lo sucedido en la previa de las PASO, las presiones por las expectativas de una fuerte devaluación antes de fin de año están resultando muy costosas para la cuenta de reservas”, explicaron en Delphos Investment al diario La Nación.

“Con una brecha cambiaria que se pronunció superando el 170%, el flujo de reservas volvió a estar en rojo pese a la devaluación sectorial que promovió el Gobierno durante este mes (dólar soja, dólar Vaca Muerta, dólar minero, dólar turista reforzado)”, fue la evaluación de la Consultora LCG.

En lo que va de octubre el BCRA ya sacrificó unos US$ 721 millones en intervenciones directas sobre el denominado Mercado Libre y Único de Cambios (MULC), cifra que se prácticamente se duplica si se le agregan los dólares que dilapidó en intervenciones sobre el mercado secundario de bonos, para tratar de controlar los dólares financieros, como el MEP o Bolsa.