Cuáles son las causas de la escalada del dólar blue

El dólar blue rompió su larga calma y sube en el mercado, mientras se buscan explicaciones que arrancan en la baja de tasas de interés, lo poco atractivo de las inversiones tradicionales en pesos y también la costumbre de refugiarse en monedas fuertes en tiempo de incertidumbre.

La situación la analizó en diálogo con Círculo Político (lunes a viernes de 14 a 16 por http://ciudadano.news) el economista Fernando Galante, quien explicó: “Creo que acá hay varias cosas para analizar, hay un tema particular y es que nosotros veníamos diciendo que el gobierno venía tirando de la cuerda.

La economía es una ciencia pero es una ciencia social, entonces lo que termina defendiendo muchas veces el resultado de las acciones es el comportamiento humano, y este comportamiento es muchas veces impredecible".

" El gobierno venía en un proceso de bajar la tasa -a eso me refiero cuando digo el Gobierno tira de la cuerda-, hasta dónde puedo bajar la tasa sin que el mercado se asuste. Al principio bajaba 10 puntos por mes, después bajó 10 puntos cada 2 semanas y después se metió a una baja de 10 puntos con una semana por separado. No digo que con esto se haya equivocado, sino que me parece que de alguna forma estaba testeando cuáles eran los límites del mercado".

"Del otro lado nosotros tenemos gente que toma decisiones, y esa gente empezó a decir, plazo fijo, cuenta remunerada, lo que tengo en mi billetera digital o la plata que tenía en un fondo de inversión cada vez rinde menos. Se llega a un punto en que la gente, ante este rendimiento, entiende que no tiene sentido quedarse en pesos, y al mismo tiempo somos conscientes que hay un sector de gente que dice estamos en una situación de atraso cambiario. Eso seduce a la gente a empezar a dolarizar y es un poco lo que empezó a pasar", resumió.

Además, pesa también la costumbre de quién se quemó con leche demasiadas veces: "nuestra cabeza tiene una gimnasia, si vemos que el dólar se mueve, nos volvemos locos y corremos todos en estampida, y eso es lo que ha estado pasando estos últimos tres o cuatro días. Ahora, la pregunta que vendría después, ¿esto se va a descontrolar o hasta dónde puede llegar? Ahí estoy tranquilo en el sentido de que ¿cuál es el combustible que puede hacer que este fuego siga creciendo?, son los pesos. Si vos tenes exceso de pesos, esos pesos van a seguir yendo a los dólares y eso va a hacer que el dólar se descontrole, como ha pasado otras veces en Argentina".

"Hoy no tenes esa situación porque el gobierno tiene superávit fiscal, el gobierno viene emitiendo cada vez menos porque está eliminando el financiamiento del Banco Central al fisco, y por el otro lado tenes un cepo que todavía está funcionando y sigue siendo bastante duro, entonces no tenes un mercado libre que pueda demostrar que vas a tener una corrida, y probablemente en las próximas horas, días frena y me parece que se va a empezar a desinflar", resaltó.

El tema tasas parece determinante en eso, y las declaraciones de Caputo diciendo que los bancos tienen que reacomodar su estrategia, también fue motivo de consulta: "lo que los bancos hacían es poner plata al Banco Central a tasa de interés y tomaban plata del público a través de los plazos fijos; cuando el Banco Central les bajó la tasa en la última ocasión, al 40% la tasa de referencia, los bancos bajaron la tasa que le pagan al ahorrista, por eso las tasas de plazo fijo en promedio están en niveles del 32%", eso hizo menos atractiva la tenencia de pesos.

"Esto no tiene mucha vida, me parece que va a quedar contenido en poco tiempo. En parte la contención va a venir de la otra pregunta que me quedo sin responder, que tiene que ver con la liquidación. La brecha, que es la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el contado con liquidación, ahora está arriba del 40%, casi en niveles del 45".

"Se empieza a poner muy tentador para el sojero empezar a liquidar, estuvo subiendo el precio de la soja, esa suba en los últimos días se empezó a revertir por situaciones de contexto internacional, con lo cual puede ser una oportunidad de corto plazo".

"Mejoró el tipo de cambio al que liquida la exportación, por qué, porque acuérdense que hay un regían que el exportador liquida el 80% al tipo de cambio oficial y al 20% al contado con liquidación, con lo cual al subir ese dólar le ha mejorado el dólar promedio al que va a liquidar su exportación. Es probable que empecemos a ver más liquidación y eso va a ayudar a que haya más oferta de dólar, lo que va a ayudar a controlar un poco esta suba que hemos tenido", completó