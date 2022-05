Aracre: "La inflación es un fenómeno estructural de la Argentina"

Antonio Aracre, CEO de Syngenta, una empresa proveedora de ciencia y tecnología agrícola, habló en el programa Metaverso de Ciudadano News sobre el preocupante aumento de precios en la Argentina y dijo que “la inflación es tan perversa que diluye pequeños y grandes logros”.

El empresario, que en 2021 anticipó antes que nadie que la actividad económica del país crecería 10 puntos, ahora pronosticó que en poco tiempo “la restricción externa de divisas no será un problema”.

Consultado sobre si comparte la visión de que pareciera ser que hay dos argentinas, Aracre.aseguró que "por momentos siento que nos olvidamos que atravesamos una pandemia espantosa, que nos tuvo un año encerrado y al siguiente año, con idas y vueltas, que generó una recuperación heterogénea, es decir, algunos sectores recuperándose a un ritmo más acelerado y otros a un ritmo más lento".

Y agregó que "todo el sector gastronómico y turístico comienza una recuperación muy intensa recién en el primer trimestre de este año, fomentado por el programa PreViaje que lanzó el Gobierno, que reactivó todo ese sector de servicio de una manera muy importante, pero recién este año".

"Por eso, cuando analizas los primeros cuatro meses de este año, ves que el ritmo de crecimiento sigue muy alto. Tal vez no al 10% como el año pasado, pero sí a un 7% u 8% que es un ritmo enorme, difícil de que se sustente así que durante todo el año, pero que igualmente nos dan un poco de entusiasmo frente a la inflación. Hay una parte de la macroeconomía que viene funcionando muy bien y que gradualmente va a ir generando más empleo, más inclusión y aliviando un poco la situación de tantas familias", continuó.

-Este flagelo enorme de la inflación, ¿cómo podemos ayudar a combatirlo? Veo que es un problema estructural y a veces termino pensando que a alguien le conviene

-Sin lugar a dudas la inflación este es un fenómeno estructural en la Argentina, por eso es que hace 50 años que no nos la podemos sacar de encima. Eso ya habla de un problema estructural y muy arraigado en el país, pero también es cierto que hay gente a la que le conviene. El primer interesado es el propio Estado, porque hay una necesidad de ajustar algunos gastos sin que se visualice como un ajuste y la inflación es una manera de ayudarte sutilmente a hacerlo, porque algunos gastos no suben en la misma proporción que la inflación. Por lo tanto, se produce una chicamiento en términos reales, aunque vos no estés cortando empleos públicos o bajando jubilaciones, extensiones o planes.

-El principal problema de la inflación es la inercia, porque si lo miras desde el lado más con lo económico, el Gobierno está haciendo un trabajo bastante prolijo ordenando el déficit fiscal, la emisión monetaria, la tasa de interés y por ende, deberíamos ver más resultados y sin embargo, nos resulta un poco agotador ver que a pesar de todos esos esfuerzos los índices de inflación siguen bastante altos.

-Y esto tiene que ver con esa resiliencia que tiene el proceso, porque la indexatoria hace que todos los agentes de la economía miremos para atrás, a ver qué pasó en el último mes y en el último año, y ajustemos nuestros salarios, precios y tarifas en función a lo que pasó. En ese contexto, hay una carrera permanentemente para no quedarte atrás, en la que todos estamos buscando ganar y en realidad todos perdemos todos los días un poco más. Si no frenamos esa inercia, es muy difícil poder frenar el proceso inflacionario.