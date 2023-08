Anuncios de Massa: medidas que afectan directamente a los monotributistas

Durante este domingo, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció una serie de medidas dentro del Programa de Fortalecimiento de la Actividad Económica y del Ingreso. Estas apuntan directamente a jubilados, pensionados y monotributistas entre otros.

Noelia Villafañe, titular de MARA Monotributistas, habló en El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) y explicó en qué consisten ambas medidas.

“El anuncio se divide en dos, una es la exención del componente tributario, componente integrado del monotributo y el otro anuncio es la ampliación del programa Crear que es una línea de créditos para monotributistas que beneficiaria a una gran mayoría de monotributistas".

Entonces aclaró: "Hay que decirle a los monotributistas que el monotributo está compuesto por tres componentes, el componente integrado, los aportes previsionales que son los aportes jubilatorios y el componente de la obra social. Si el monotributista piensa que con esta medida, si es categoría A, B, C o D no va pagar el monotributo durante los próximos 6 meses, está confundido, sí lo va a tener que pagar lo único es que va a estar exento es la primera patita que es el componente integrado".

Pero, como el monotributista categoría A y B ya está exento del componente integrado por ley, una ley que logramos el año pasado junto a Sergio Massa, la ley de alivio fiscal, esto no les cambia el monto final de pago. "No les hace nada", advirtió.

Por otra parte "aquellos que no tenían la exención porque eran monotributistas y jubilados o monotributistas y empleados en relación de dependencia y por ley no estaban exentos, ahora con esta nueva medida no van a pagar el componente integrado".

¿Qué ahorros aproximados tendrá cada categoría?

Calculando un aaproximado, especificó: "La categoría A aproximadamente el ahorro que tenga sea de 500 pesos por mes. En la categoría B de 1000 por mes, en la categoría C, ahí todos pagan, así que ahí sí se verá el ahorro, no van a pagar 1500 pesos por mes y en la categoría D 2500 pesos aproximadamente por mes".

Y sumó: "Muchos dirán, es bueno pero en realidad porque no eximieron todo el monotributo y no solo este componente, y la respuesta es porque va a distintas marcas, el componente de la obra social va directamente a la obra social, en donde si no aporta el monotributista no se podría hacer esta exención porque va a una arca que no depende del gobierno".

El sector reclama un cambio

Desde este sindicato piden desde hace uin tiempo que haya uina reforma integral del monotributo en donde haya un mínimo no imponible y las categorías sean un salto considerable entre categoría y categoría.

Esto hoy no sucede y la realidad es que "la categoría E no es de clase media, sino que es un pequeño contribuyente que no llega a fin de mes. Entonces "no es la ganancia neta del bolsillo porque el que gana 400 mil pesos por mes, 500 mil o 600 mil tiene gastos de 300 mil. Siempre van a ser pequeños contribuyentes".

Como Villafañe se encarga de organizar y llevar adelante este sindicato, también invitó a todos los monotributistas a adherirse: "Defendemos derechos y sus intereses y logramos estos beneficios para el sector". Y expresó que viene en una "pelea constante desde la asociación para que se pueda hacer una reforma integral del monotributo y para que aquellas personas que están cobrando por debajo de la línea de pobreza, incluso de indigencia por ejemplo, no lo paguen".

En este sentido, ejemplificó: "Hoy los municipales hoy están cobrando 60 mil pesos por mes, una suma absurda y los están obligando a pagar monotributo e ingreso bruto. Entonces hay que sacar eso, hay que hacer una reforma, limpiar, arrancar de cero pero si el monotributo sigue vigente porque si lo eliminan estamos complicados".

El crédito para le monotributista

Sobre esta última medida, expuso que "es beneficiosa" y es algo que se venía "pidiendo". La tasa de los créditos que van a poder pedir los monotributistas será de 60%, una tasa fija en 24 meses, y con la inflación que hay "es muy positiva para el monotributo", consideró.

Finalmente, cerró: "El monto máximo es de 4 millones de pesos. Esta nueva línea alcanza incluso a los comerciantes, a los profesionales, a todos, excepción a aquellos que tienen una jubilación o trabajan como empleados en relación de dependencia y además son monotributista, ellos no pueden acceder pero va a alcanzar a un universo de 3 millones de monotributistas. Será para la compra de bienes de cambio, de insumos, maquinarias. El destino es amplio. Es muy positivo".