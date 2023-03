Anotá: 15 tips para ganarle a la inflación en el supermercado

La inflación en Argentina está llegando a niveles históricos, con un par de números que causan preocupación: un 36,5% de la población vive por debajo de la línea de pobreza, y la interanual alcanzó 102.5%, porcentaje que no se registraba desde principios de los 90. Y en este sentido, la visita al supermercado para la compra de elementos básicos puede ser angustiante.

Sin embargo, hay maneras de ahorrar bastante cuando se hace la compra de elementos de higiene, alimentos o productos de limpieza. Lo principal es no ir por pocos productos y terminar con el carro lleno. Y los consejos para achicar el gasto son varios. A continuación, una lista sugerida para que la "compra grande" no sea dolorosa.

1. Realizar una lista de lo que se va a comprar

2. Comparar los precios del súper con los publicados en sus sitios online

3. Los mayoristas ofrecen diferencia de precios en el volumen de compra: considerar la compra en esos negocios

4. Algunos productos en oferta pueden comprar en mayor cantidad: arroz, conservas, pastas, papel higiénico. Esto reduce el precio en el mediano plazo

5. Elegir precio sobre marca: algunas categorías, como el arroz, muestran diferencias de hasta un 50%

6. Los bancos ofrecen descuentos, hay días de rebajas para jubilados, ANSES ofrece beneficios, las tarjetas de fidelización aportan lo suyo: buscar estos detalles a la hora de comprar

7. Cuando se ofrecen descuentos por segunda o tercera unidad, generalmente la primera unidad es más cara: sacar cuentas es conveniente

8. Tener en cuenta que no todos los supermercados cumplen con el programa Precios Justos: los negocios chinos y los súper barriales no adhieren al plan

9. Comprar solamente lo necesario

10. Poner en orden de importancia las frutas y verduras de la temporada

11. Considerar las marcas propias de los súper e hipermercados: la mayoría de estos productos están garantizados por las primeras marca

12. Comparar precios por kilo en quesos y carnes, entre otros

13. Tener en cuenta la estrategia de los negocios: los productos que están a la altura de los ojos son más caros que los de la parte inferior de las góndolas

14. No es igual una canasta que un carrito: si la compra es pequeña, no tentarse con tratar de llenar el carro

15. Evitar ir al supermercado con hambre: uno suele tentarse para comprar productos que no son de primera necesidad