Ahora 30 y los límites de las tarjetas: ¿una solución o un problema?

Las grandes cadenas de electrodomésticos salieron al mercado con sus respectivas promociones

El programa Ahora 30 busca generar un impulso en el poder adquisitivo de los argentinos en lo que refiere a electrónica y ‘línea blanca’. El plan de cuotas propone ser una opción que facilite la adquisición de electrodomésticos.

La financiación en primer lugar, puede parecer seductora frente a la inflación, sin embargo, hay algunos detalles que hay tener en cuenta.

La tasa de interés anual del programa Ahora 30, es del 48%. Sin embargo, al sumar costos administrativos y de gestión la tasa termina siendo mucho más elevada.

El economista Damián Di Pace, titular de la consultora Focus Market, especializada en consumo, detalló: "La tasa es del 48% pero la tasa efectiva anual (TEA) está en el orden de poco más del 60% y, en algunos casos que determina la tarjeta y el banco, pueden llegar a cobrar un costo financiero total de hasta el 89%".

El economista detalló que, para el primer año, el costo del financiamiento puede llegar a estar por debajo de la inflación futura, que ronda el 95%, mientras que para el segundo año la inflación se estima que estará en 72%, "eso más o menos está, parecería tampoco que es tan elevado", remarcó.

"Para el último semestre, estarías en el 30%, es decir que parecería que el plan es conveniente", detalló.

"El límite de la tarjeta termina siendo un problema porque los bancos no quieren financiar al consumo, dado que ya están financiando al Estado", explicó Di Pace. El tema central es que básicamente "la mayoría de los argentinos están endeudados y no los bancos no te van a subir el límite si ya tenés un nivel de deuda importante".

Di Pace destacó que el problema de los consumidores puede no llegar por el lado de las cuotas sino por la limitación en la posibilidad de endeudamiento.

El economista resaltó que los salarios no evolucionan al nivel de la inflación: "no están creciendo en relación al nivel de inflación que estamos teniendo y que se reflejan en los valores que tienen hoy los electrodomésticos".

Los bienes de mercado han tenido un ritmo propio, que dejó atrás el salario de los trabajadores. Pese a ello, Di Pace sostiene que "estos planes terminan siendo exitosos", a pesar de que desde julio la mayoría de los argentinos adelantó sus compras de televisores.

Los insumos y la expectativa de la industria no son un tema menor, ya que los acuerdos de la Secretaría de Comercio Interior con las empresas son la clave para mantener los precios de bienes acordados.

"Éste es un acuerdo voluntario, así que no van a faltar productos en el mercado interno, siempre que el Gobierno pueda garantizar los insumos importados para que la industria", señalaron desde la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte).

La provisión de insumos por parte del Gobierno es clave para que el plan de congelamiento o de facilidades de pagos, se sostenga.

Sanciones

El secretario de Comercio, Matías Tombolini, advirtió que si los comercios adheridos al programa Ahora 30 buscan la manera de "sacar ventaja" a través de ese plan, van a ser sancionados.

El funcionario explicó que los comercios "no podrán ir por arriba del precio de venta al público sugerido por el fabricante", a la vez que indicó: "Por eso, cualquier comportamiento que busque sacar ventaja va a tener sanciones".