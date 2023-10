"El tipo puede cambiar de todo: de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios... pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín: no puede cambiar de pasión". Esta recordada frase de la película argentina El Secreto de sus Ojos, sirve para explicar la historia de Leandro Fortunato, quien va a pie desde Buenos Aires hacia Río de Janeiro para ver la final de la Copa Libertadores entre Boca y Fluminense.

El sueño de presenciar la ansiada vuelta olímpica de su equipo, en busca de la séptima Copa Libertadores, llevó a Fortunato a emprender una odisea a pie que ha dejado a muchos sorprendidos. En sus redes sociales, compartió su viaje, marcando su ruta a través de Google Maps, que abarca más de 2.600 kilómetros. Su recorrido lo lleva por la Panamericana, ruta 9 hasta Zárate, la 12 hasta Entre Ríos, y luego la 14 hasta Corrientes, cruzando la frontera por Paso de los Libres y avanzando por varios estados de Brasil, como Río Grande do Sul, Santa Catarina, Curitiba y San Pablo, antes de llegar a Río de Janeiro.

El viaje no ha estado exento de dificultades. Fortunato ha enfrentado condiciones climáticas extremas, desde el calor y el frío hasta la lluvia y algunas inundaciones en el interior de Río Grande do Sul. Además, ha lidiado con fiebre y tos. A pesar de los obstáculos, su determinación lo ha mantenido en movimiento. Como él mismo expresó en un video en sus redes sociales: "Estoy a diez kilómetros de Paso de los Libres, gracias a un camionero que me vio caminando en la ruta y me dijo 'no podés caminar así'".

Sin embargo, en medio de su travesía, Fortunato se encontró con una noticia sorprendente: su esposa, Cinthya, lo bloqueó en todas las redes sociales, incluyendo Instagram, Facebook y WhatsApp. A pesar de la dificultad y la incertidumbre, sigue decidido a llegar al Maracaná y presenciar el partido. Como él mismo lo expresó: "Hay que llegar a Río y después se verá lo que haré de mi vida. No sé si voy a llegar, lo dudo, pero lo seguiré intentando. Si tengo que cruzar un río caminando, lo hago. Y si me ahogo, me ahogo".

El viaje de Fortunato es un testimonio de la pasión y la devoción que despierta el fútbol en los corazones de los fanáticos. Su historia es una prueba conmovedora de que el amor por un equipo puede llevar a las personas a realizar actos extraordinarios en la búsqueda de un sueño futbolístico. Aunque ponga en riesgo otro tipo de relaciones.