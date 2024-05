Un Tanque de Bodega: "Que sea un lindo clásico y que gane Godoy Cruz"

Si bien vistió ambas camisetas, no hay dudas de que Daniel Tanque Giménez está más identificado con Godoy Cruz. Sus dos goles en la final ante Nueva Chicago por el ascenso en 2006 lo ponen en un lugar de amor incondicional por parte del hincha Bodeguero, aunque el propio Tanque cree que no es ídolo: "Es una palabra muy grande".

En diálogo con el programa Minuto 91, que se emite de lunes a viernes de 17.00 a 19.00 por Ciudadano News 91. 7 FM, Giménez comentó: "Tengo un gran reconocimiento por parte del hincha de Godoy Cruz. No creo ser ídolo, es una palabra muy grande. Fueron tres años y con un ascenso en el 2006".

"Más allá de la final con Nueva Chicago, tengo buenos recuerdos en el Gambarte. Me da mucha nostalgia y felicidad saber que Godoy Cruz va a jugar dentro de poco nuevamente en el barrio", amplió el exdelantero.

En el medio de la entrevista, agregó que "todos saben que mi sueño es dirigir al Tomba, en la categoría que sea. En el club sabrán cuándo será mi momento. Hoy estoy ligado al futsal", dejando la puerta abierta para en algún momento ponerse el buzo de DT.

Sobre el duelo entre Independiente Rivadavia y Godoy Cruz, pactado para este sábado 18 de mayo desde las 15.30 en el Bautista Gargantini, opinó: "En los clásicos siempre se dan partidos trabados. Ojalá haya goles y se abra rápido, así tenemos un lindo juego". Y aportó: "No hay dudas de que Independiente Rivadavia vs. Godoy Cruz es un clásico".

Sobre su período vistiendo la casaca Azul, confesó: "En la Lepra jugué casi gratis, no cobraba y el hincha no lo sabe. Di lo mejor de mí en la institución, aunque el hincha esté enojado porque luego me fui a Godoy Cruz".

Finalmente, sobre el presente del Expresó, el Tanque concluyó: "El equipo está haciendo las cosas bien y cada vez está más cerca del sueño de lograr un título en Primera. Ojalá sea un lindo clásico el de este sábado y que gane Godoy Cruz".