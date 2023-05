Tentador: un club le ofreció a Messi 400 millones de euros por un año

El fútbol sigue generando noticias en el mundo, y una de las más impactantes ha sido la oferta que ha hecho el club Al-Hilal de Arabia Saudita al astro argentino Lionel Messi.

De acuerdo con la prensa europea, el club ha tentado al capitán del seleccionado argentino con una oferta de 400 millones de euros por un contrato de un año. La idea del Al-Hilal es que Messi juegue el clásico ante el Al-Nassr, equipo que cuenta en sus filas con el también astro portugués Cristiano Ronaldo.

El futuro de Messi sigue siendo un misterio, aunque muchos dan por hecho que volverá al Barcelona, parece que esta teoría empieza a desmoronarse. Lo cierto es que el jugador aún tiene contrato con el Paris Saint Germain hasta el 30 de junio y, aunque no ha hecho ninguna declaración oficial, aunque, se especula que no renovará con el club francés. El fin de su contrato con el PSG sería una de las razones por las que algunos clubes han intentado seducirlo, y la oferta del Al-Hilal es una de ellas.

El Al-Hilal busca potenciar su equipo ante el de Cristiano Ronaldo y reavivar el duelo que enfrentó a ambos en el Real Madrid y Barcelona, incrementando la rivalidad con el club que tiene contratado al portugués. Según Mundo Deportivo, el club saudí espera que Messi acepte su oferta para que la competencia entre el Al-Hilal y el Al-Nassr sea una de las más atractivas en el fútbol mundial.

A pesar de la tentadora oferta, no hay negociaciones avanzadas para la contratación de Messi por el club saudí. Jorge Messi, padre y representante del jugador, no ha mantenido contacto con el Al-Hilal durante su reciente viaje a Arabia Saudita ya que viajó con su familia y no mezcla negociaciones con viajes familiares. Además, la oferta del Al-Hilal no contempla que Messi ejerza de embajador de la candidatura saudí al Mundial de 2030, un punto que muchos clubes suelen incluir en las ofertas a jugadores de alto perfil.

La posible llegada de Messi al Al-Hilal sería uno de los fichajes más impactantes de la historia del fútbol. Sin embargo, el jugador deberá tomar una decisión importante sobre su futuro en las próximas semanas, ya que varios clubes están interesados en sus servicios.

Por ahora, solo queda esperar y ver si Messi acepta la oferta del Al-Hilal o si decide volver al Barcelona, donde se convirtió en uno de los jugadores más importantes de su historia.