Se terminó el ciclo del Lechuga Alaniz en el Lobo mendocino

Los rumores previos al encuentro ante Deportivo Morón se confirmaron.

Pese a que luego Gimnasia y Esgrima terminó imponiéndose 2 a 1 ante el Gallito y cortó una racha de tres derrotas consecutivas (entre ellos el partido ante Deportivo Maipú) Oscar Dario Alaniz no seguirá al frente del plantel mensana.

El Lechuga había asumido en marzo, en principio de manera interina para reemplazar a José María Bianco quien nunca pudo enderezar el rumbo del equipo. De la mano de Alaniz llegó un triunfo y otros buenos resultados que hicieron que el entrenador fuese confirmado al frente del plantel gimnasista.

Sin embargo, la irregularidad ha sido la constante del equipo mensana.

El domingo tras el triunfo ante Morón, el propio Serrucho Alaniz fue consultado respecto a su situación y negó saber algo al respecto.

Los dirigentes del Lobo ahora tienen apuntados a varios entrenadores para hacerse cargo: Pablo Frontini (ex DT de Defensores de Belgrano, San Martin de Tuc., y Temperley) y Lucas Bovaglio (ex Instituto). Pero el principal apuntado es Ezequiel Medrán, ex entrenador de Atlético de Rafaela.

Según la propia dirigencia gimnasista, Alaniz pasará hoy por el predio del aeropuerto para despedirse de sus ex dirigidos. La práctica será conducida por el preparador físico Fabián Della Gaspera.