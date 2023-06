Scaloni se refirió a una frase de Messi: "No vende humo"

Argentina jugará este jueves desde las 09.00 de la mañana (horario de nuestro país) ante Australia en Beijing, China. En la previa del duelo amistoso, Lionel Scaloni se refiró a las últimas declaraciones de Lionel Messi, donde asegura que es muy difícil que llega al Mundial de 2026.

“Estoy contento de que haya decidido ir a jugar a un club que creo que tiene una ciudad que lo va a tratar de maravilla. Va a estar bien y va a ser feliz jugando al fútbol, es lo que todos queremos. Más allá de la liga que sea y el país que sea, lo importante es que se sienta bien y creo que ahí va a tener las condiciones para pasarla bien. De eso se trata y se lo ha ganado, lo tiene bien merecido”, inició el DT, hablando sobre la llegada de Leo a la MLS de los Estados Unidos.

Respecto a las declaraciones del propio Messi, comentando que será difícil que juegue otro Mundial, resaltó: “Sus declaraciones me parecen prudentes de un tipo que no vende humo, no miente. La realidad es que va a ir viendo cómo se va ir encontrando. Es lo lógico. Falta tanto para el Mundial que pensar más allá no tiene sentido. Como es muy prudente, dice eso, que me parece lógico. Con el paso de estos meses y este tiempo, veremos si se va encontrando bien y si tiene ganas. Lo importante es que tenga ganas, porque jugar al fútbol sabrá hoy y dentro de diez años”.

Finalmente, sobre estos dos amistosos que se le vienen y la posibilidad de analizar a nuevos futbolistas (como Garnacho, Balerdi o Walter Benítez), sentenció: "Es positivo reunirse y mantener reuniones sobre todo con los más jóvenes que no vienen seguido. Hoy están y hay que aprovecharlos. La idea es que estos chicos puedan sumar minutos. Más allá del resultado, la idea es que jueguen y se sienta cómodos con los demás compañeros que están hace tiempo”.