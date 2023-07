River puede ser campeón este viernes sin jugar

River Plate busca asegurar el título de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) en esta fecha 25 que comienza este viernes 14 de julio.

En cuanto a la posibilidad de coronarse campeón sin jugar, El Millo abrochará el título si Talleres no vence a Huracán el viernes en el estadio Tomás Adolfo Ducó (desde las 21.30). Sin embargo, si desean garantizar el trofeo sin depender de otros resultados, solo necesitan sumar un punto más. De esta manera, su competidor más cercano no podría alcanzarlos. En caso de no lograr el título el viernes, tendrán otra oportunidad el sábado cuando se enfrenten a Estudiantes de La Plata desde las 19.00.

Con una formación consolidada y el respaldo de su afición. Bajo la dirección de Martín Demichelis, el equipo planea repetir la misma alineación por tercera vez consecutiva, algo inédito en el ciclo del entrenador en River. Sin embargo, la decisión final resultó de los ensayos futbolísticos y posibles contratiempos.

Probable formación

Franco Armani; Milton Casco, Paulo Díaz, Leandro González Pirez, Enzo Díaz; Rodrigo Aliendro, Enzo Pérez; Nicolás de la Cruz; Ignacio Fernández, Esequiel Barco; y Lucas Beltrán.

En cuanto a refuerzos, la dirigencia está cerca de concretar la llegada de Ramiro Funes Mori y también se encuentra la negociación avanzada por Facundo Colidio, quien optó por River Plate rechazando la oferta de Boca Juniors.

El ambiente en el Monumental está cargado de expectativas y con todas las entradas agotadas, lo que demuestra el respaldo de la afición riverplatense en esta definición. Martín Demichelis y su equipo confían en sus posibilidades y están listos para darlo todo en busca del título anhelado.