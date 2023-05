Mercedes Savall

En el trasfondo de una cada obra artística, se encuentra un creador apasionado y talentoso que da vida a una visión única. En el caso de la impresionante estatua de Marcelo Gallardo en el estadio Más Monumental de River Plate, esa artista es Mercedes Savall.

A lo largo de su trayectoria, Savall dejó una huella indeleble en el mundo de la escultura, y su más reciente creación provocó tanto controversia como admiración.

La escultora tuvo la compleja misión de inmortalizar en bronce al técnico más laureado -hasta nuestros días- del Club Atlético River Plate (CARP).

Desde una temprana etapa de su vida, Mercedes Savall mostró un profundo amor por la escultura y el arte en general. Desde entonces, la artista se sumergió en la exploración de su pasión a través de talleres dirigidos por escultores reconocidos a nivel local. Su talento no pasó desapercibido y pronto recibió invitaciones para participar en varias exposiciones y eventos artísticos.

A través de mucha dedicación, Savall perfeccionó su técnica y desarrolló un estilo propio que le valió reconocimiento en el mundo de las artes visuales.

La estatua de Gallardo mide 8,10 metros de altura.

En 2018, el doctor Carlos Trillo, un apasionado hincha de River Plate, sorprendió a la talentosa escultora con un mensaje que tendría un impacto duradero en su carrera. Trillo le presentó a Savall el desafiante proyecto de crear una estatua de gran envergadura en honor a Marcelo Gallardo, el exitoso entrenador de los Millonarios.

Llena de entusiasmo y emoción, Savall aceptó el trabajo y se embarcó en un proyecto que se convertiría en una auténtica obra del arte deportivo.

Savall también es reconocida por su destacado trabajo en el club de Núñez, donde creó la estatua de Ángel Labruna, una figura emblemática en la historia de River Plate.

Para la escultora, la estatua del Muñeco, es mucho más que una representación física del entrenador. Por eso la artista, haciendo eco de las consignas del encargo que le hicieron, hizo todo lo posible para capturar la esencia y el espíritu que llevaron a Gallardo al éxito en River Plate. El resultado fue una estatua imponente y polémica que dejó asombrados tanto a los fanáticos del fútbol como a los críticos del arte.

“Si bien había hecho la de Labruna que es de 6,70 metros, la de Marcelo es de la misma envergadura. Apenas lanzamos la convocatoria tuvimos una gran aceptación y enseguida conseguimos el bronce necesario para comenzar. Me sentí feliz en todo el proceso. Después de crear la de Angelito, empecé a ser futbolera y ahora soy fana de River”, dijo la escultora en diálogo mediático.

Polémica por la entrepierna

La estatua de Marcelo Gallardo generó mucha controversia debido a un detalle en particular: el tamaño desproporcionado de la entrepierna.

Ante las críticas y los comentarios ‘picantes’ que generó la obra, la artista defendió su decisión, afirmando que es un gesto intencional para resaltar la figura del verdadero líder y permitir que los hinchas reconozcan claramente ‘quién es quién’. Su objetivo fue transmitir la fuerza y el carácter distintivo de Gallardo (dicho popularmente en el ambiente del fútbol, como se caracteriza por sus ‘huevos’) a través de su obra.

El bronce para la estatua de Gallardo fue donado por los hinchas de River en una campaña de recolección.

“Lo de destacar la parte de la entrepierna ya estaba pactado desde el principio, pero preferí no decir nada para que la gente lo vea”, admitió la escultora en diálogo con Infobae, que también destacó que nadie le dijo nada al respecto, teniendo en cuenta que la parte de abajo de la obra ya estaba instalada desde hacía dos años.

“Debe ser que ahora, que se la ve completa, tiene más impacto”, analizó la escultora. Para Savall, ese detalle “se nota mucho más en las fotos que estando en vivo”.

“Fue un proceso larguísimo, duró prácticamente cuatro años la construcción de una estatua que mide 8 metros. Justamente el número ‘8′ son los años que duró el ciclo de Marcelo en River, todo terminó coincidiendo, es la estatua más futbolera de la historia”.

En cuanto a la relación y cercanía con Gallardo, la escultora de la obra dejó en claro que el entrenador no tuvo participación directa ni objeciones sobre la misma. Explicó que tuvo pocas oportunidades de verlo personalmente, pero que Gallardo se mostró contento con la noticia y la iniciativa de los fanáticos al donar el bronce.

“Por suerte, no estuvo pidiendo explicaciones sobre la estatua, me dejó trabajar tranquila. Todavía estoy emocionada con el trabajo que se hizo, hacer una figura de 8 metros es un montón, algo que no podemos creer”, agregó Mercedes Savall en declaraciones mediáticas.

La escultura de Marcelo Gallardo fue presentada el sábado 27 de mayo como parte de los festejos por el 112 aniversario de la institución de Núñez. Fue una jornada llena de emociones y celebraciones.

Gallardo asistió personalmente para presenciar la obra terminada y recibir el aplauso de todos aquellos que lo admiran, incluyendo su cuerpo técnico, jugadores y dirigentes. Fue un momento de reconocimiento y gratitud hacia su destacada labor en el club.