Nuevo capítulo del versus entre la AFA y Estefanía Banini

El escándalo rediático entre la Selección argentina femenina de fútbol y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un nuevo capítulo, ya que el ente regulador desmintió los dichos de la mendocina Estefanía Banini, quien expresó que no se les pagó por participar del Mundial 2023.

Luego de que trascendiera la renuncia de Lorena Benítez, Julieta Cruz, Laurina Oliveros y Eliana Stábile a la Selección nacional para los amistosos ante Costa Rica por "falta de apoyo" de parte de la AFA, Banini apoyó la decisión de sus compañeras y dijo que en la Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda no cobraron.

"Al Mundial nos fuimos casi un mes y no se nos pagó. Estuvimos ahí gratis. Flor (Bonsegundo) terminó lesionada y vivió un año durísimo, todo a cambio del sentimiento nada más", expresó la futbolista en un portal deportivo. "No digo que el sentimiento no importe, pero mucha gente no entiende que es nuestro trabajo, que nosotras vivimos de esto y las condiciones no se acercan a lo que hay en el masculino. Y no estamos hablando de cobrar lo mismo", argumentó la jugadora de Atlético de Madrid.

Ante estas declaraciones, el medio Doble Amarilla reveló que accedió a un informe de la Tesorería de la AFA y en los documentos indican que todo el plantel de la Selección argentina recibió el pago por la participación del Mundial 2023. En el comprobante, indica que Banini cobró este aporte el 14 de diciembre de 2023 por intermedio de Liliana Patricia Ruiz, su madre y quien recibió un permiso de la jugadora para cobrar el dinero. El monto que se establece en la factura es por $10.059.263 y es el que percibieron todas las futbolistas participantes del evento mundialista.

Por su parte, desde la Comisión de Fútbol Femenino de la AFA aseguraron que cada jugadora del plantel cobró todo el viático diario durante el transcurso y estadía en el Mundial. Además, aclararon que todas las jugadoras firmaron un recibo al momento de la recepción de esos viáticos.