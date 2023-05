NBA 2023: cuándo se juegan las finales

El próximo 1 de junio comienzan las finales de la NBA 2022/2023. Una temporada que tomó vuelo en los playoffs y que tendrá a Denver Nuggets y a Miami Heat peleando por un nuevo anillo.

Los Denver se coronaron campeones de la Conferencia Oeste tras barrer a Los Angeles Lakers por 4 a 0. Tiene el mejor récord y por ende, tendrá la ventaja de localía en cuatro de los siete partidos de las finales.

Los Heat, en tanto, estuvieron a punto de ser eliminador en una histórica serie que estuvieron arriba 3-0, Boston Celtics igualó y tuvo la chance de darla vuelta como local. Sin embargo, en la noche del lunes, Miami se hizo fuerte en rodeo ajeno y volvió a ganar la Conferencia Este.

Finales NBA:

Partido 1: Denver Nuggets vs. Miami Heat | 1 de junio | 21:30

Partido 2: Denver Nuggets vs. Miami Heat | 4 de junio | 21:00

Partido 3: Miami Heat vs. Denver Nuggets | 7 de junio | 21:30

Partido 4: Miami Heat vs. Denver Nuggets | 9 de junio | 21:30

Partido 5: Denver Nuggets vs. Miami Heat | 12 de junio* | 21:30

Partido 6: Miami Heat vs. Denver Nuggets | 15 de junio* | 21:30

Partido 7: Denver Nuggets vs. Miami Heat | 18 de junio* | 21:00

*En caso de ser necesario dichos partidos

Por dónde se verán las finales

Los siete encuentros se disfrutarán por Espn y por Star Plus, plataforma paga de Espn