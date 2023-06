Messi lo confirmó: "Voy al Inter de Miami"

Se venía hablando del tema, pero faltaba la confirmación del protagonista. A las 16.00 (horario Argentina), el diario español Mundo Deportivo sacó a la luz una entrevista exclusiva donde el propio Lionel Messi lo sentencia: "No vuelvo al Barcelona, iré al Inter de Miami".

Había mucha expectativa por la palabra del capitán de la Selección argentina y este miércoles lo confirmó a través de una entrevista, donde remarcó sus ganas de jugar en Barcelona, algo que finalmente no se dio: "Tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver (a España), pero después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro".

Y continuó: "Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldo a jugadores y la verdad es que yo no quería pasar por eso, ni hacerme cargo de obtener algo que tuviera que ver con todo eso".

"Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas, pero decidimos continuar el camino. Si no salía lo del Barcelona, quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia", concluye Messi sobre su futuro.

Ante la consulta sobre cómo vivió su etapa final en el París Saint Germain, sentenció: "La verdad que el primer año fue muy difícil, como ya dije en alguna ocasión, por diferentes motivos. El segundo año, los primeros seis meses me sentí muy, muy bien, muy cómodo en el club, en la ciudad, con mi familia. En el medio estuvo el Mundial y creo que el Mundial marcó un poco a todos los equipos en general, marcó un poco la temporada, con una competición tan importante en el medio por primera vez. Creo que condicionó mucho la temporada. Esperaba terminar de otra manera, pero bueno, fueron dos años, los cuales, en general, fueron difíciles para mí, pero que ya quedaron atrás".