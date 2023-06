Messi es un fenómeno: cuántos seguidores sumó el Inter de Miami

Lionel Messi comunicó públicamente este miércoles 7 de junio que comenzará a jugar en el Inter de Miami de la MLS de Estados Unidos y estallaron las redes del club estadounidense. Es que el astro argentino cosecha millones de fanáticos en todo el mundo y a donde va lo siguen entonces luego de que contara cuál era su decisión, las redes sociales ardieron.

A menos de 24 horas de la noticia, el club cosechó millones de seguidores en menos de 24 horas. En Instagram @intermiamicf, tenía un millón de followers, pero con el correr de las horas la cuenta alcanzó los 5,2 millones. Por su parte, en Twitter, @InterMiamiCF pasó de tener 170 mil a más de 415 mil seguidores.

La decisión de Messi

A partir de esta decisión, el futbolista se instalará en Miami después de haberle dicho que "no" una vez más, al Barcelona, el club que lo vio crecer: "Quería tomar mi propia decisión y por eso fue un poco que no se dio mi vuelta al Barsa. Si bien me hubiese encantado, no se pudo. También estoy en un momento donde quiero salir un poco del foco, pensar más en mi familia. Quiero volver a reencontrarme con el disfrute, con disfrute de mi familia, de mis hijos, del día a día".

Y reconoció: "Tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver a Barcelona, pero después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro. Tenía miedo a que volviera a pasar lo mismo y andar a las corridas como pasó, que me tuve que venir a París, a estar en un hotel mucho tiempo con mi familia, con mis hijos yendo al colegio".