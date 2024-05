Mascherano palpitó el inicio de París 2024: “Es un desafío totalmente diferente”

Javier Mascherano, entrenador de la Selección argentina Sub-23, se mostró entusiasmado y consciente de los desafíos que implicará enfrentar los Juegos Olímpicos de París 2024. En una reciente entrevista, Mascherano habló sobre la complejidad de conformar la lista de convocados, que estará limitada a solo 18 futbolistas.

El Jefecito, que tiene la oportunidad de convertirse en el primer argentino en obtener tres medallas doradas en los Juegos Olímpicos, separó claramente sus experiencias como jugador y entrenador. “No me pasa nada porque divido mucho lo que fue mi etapa como jugador a mi etapa como entrenador”, declaró. Recordó sus victorias en Atenas 2004 y Beijing 2008, pero enfatizó que los Juegos Olímpicos tienen más que ver con los jugadores que con el staff técnico.

"París es bastante particular porque tiene muchas sedes y nosotros no vamos a estar en la Villa Olímpica en principio, pero es un poco más complejo que lo normal", explicó el DT.

Sobre la convocatoria, Mascherano reveló que la lista final debe entregarse a principios de julio, antes de la final de la Copa América. Comentó que este proceso es un "rompecabezas", ya que los clubes no están obligados a liberar a los jugadores y no siempre lo hacen en fechas convenientes. Además, resaltó la necesidad de adaptarse a las circunstancias, ya que los clubes no proporcionan fechas exactas para ceder a los jugadores.

El entrenador también habló sobre los jugadores que tiene en mente, mencionando a Kevin Zenón, Ezequiel Fernández y Cristian Medina de Boca Juniors, quienes podrían estar ausentes en una eventual llave de los 16avos de la Copa Sudamericana. "Están en la lista grande de 50 futbolistas. A partir de esa lista, cuando llega la fecha final, tenemos que cortarla a 18 más 4 reservas", explicó.

Mascherano subrayó la importancia de tener a la mayoría de los jugadores entrenando juntos dos semanas antes del debut. Además, abordó la situación de Nicolás Valentini, quien podría no ser convocado si no renueva su contrato con Boca, según la resolución de la AFA. "Si un jugador está en conflicto con su club, tratamos de no interceder en ese conflicto".

Finalmente, se refirió a los jugadores mayores de 23 años que podrían ser convocados, destacando que la certeza de contar con ellos recae principalmente en los jugadores del fútbol argentino, dado que los clubes locales están más dispuestos a ceder a sus futbolistas. "Hemos hablado con muchos de los chicos, no solamente de los mayores, sino también de los que tienen posibilidades", concluyó.