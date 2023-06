Maipú encontró un rayo en Chaco y no le pierde pisada a la Lepra

Deportivo Maipú venció, en condición de visitante, a Chaco For Ever por 1 a 0 con un golazo de Álvaro Veliez. Enorme triunfo del Cruzado, que no le pierde pisada a la Lepra mendocina.

El partido no fue sencillo para los de García. Un primer tiempo chato, con pocas situaciones, en donde Maipú no podía lastimar de buena manera al arquero Canuto.

En el complemento, Chaco For Ever se empezó a aferrar al empate, siendo un punto clave teniendo en cuenta la floja campaña. Sin embargo, Deportivo Maipú no se dio por vencido y, tras una asistencia descomunal de Rubens Sambueza, el Rayo Veliez puso el 1-0 a falta de siete minutos para el cierre.

El Botellero lo cerró de buena manera y abrochó tres puntos fundamentales. De esta forma, llegó a las 36 unidades, uno menos que Independiente Rivadavia, que sigue siendo el único líder de la Zona B. Justamente la Lepra recibirá a Chaco For Ever el próxima sábado. Maipú, en tanto, recibirá a Mitre de Santiago del Estero.