Lionel Scaloni: "La gente nos ve como héroes"

Lionel Scaloni, como estaba pactado, habló este martes en conferencia de prensa, a 48 horas del primer partido oficial de Argentina como actual campeón del mundo. Será el próximo jueves en el Más Monumental ante Panamá con una súper fiesta en el medio entre artistas y la Copa. Luego, el martes 28 de marzo, la velada será en Santiago del Estero frente a Curazao.

El DT se refirió a la locura que se vive por estas horas en el país con la presencia del equipo campeón en Qatar: "Para los que tuvimos la oportunidad de estar por las calles de Argentina, la verdad que siento una alegría enorme. La gente está contenta y nos ven, de alguna manera, como héroes. Y nos pone contento porque les dimos una alegría y todavía dura. Me gustaría que los chicos de la Selección también puedan salir y vivir el reconocimiento de la gente".

"Lo que pasó ayer con Messi, con la gente afuera del restaurante me parece que fue hermoso", amplió el entrenador, en referencia a las imágenes virales del capitán argentino en una parrilla con familiares y amigos.

Al respecto del plantel, Scaloni dijo que "les volví a agradecer a ellos por haber conseguido el título, ahora son días de festejos, pero esto sigue. Ahora nos van a costar más que nunca porque nos van a querer ganar mucho más. Necesitamos una energía de todos mucho mayor porque será todo más difícil".

Finalmente, entre otras frases destacadas del mejor DT del mundo según The Best, Scaloni opinó: "Me gusta que se vea que la Selección es de todos, que vengan con esta alegría con este entusiasmo, como si fuera la primera vez. Me gusta que los hinchas vean que los jugadores son unos más de ellos, la Selección es de todos".