Limarán la estatua de Marcelo Gallardo

Luego de la polémica que se generó por el exagerado tamaño de la entrepierna de la estatua de Marcelo Gallardo (47), en el homenaje que le hizo River por su ciclo de 14 títulos entre 2014 y 2022, la dirigencia decidió que limarán ese sector de la escultura.

Así lo comunicó el periodista que cubre el día a día del equipo de Martín Demichelis, Maximiliano Grillo, quien confirmó la noticia luego del furor que se generó entre los propios hinchas del Millonario y los futboleros.

La estatua de más de siete metros quedó inaugurada en las inmediaciones del Estadio Monumental. Ni bien de descubrió la escultura, hubo un tema que estalló en las redes sociales: el abultado tamaño de su entrepierna.

Mercedes Savall, autora de la obra, explicó el motivo: cuando le consultaron por este detalle dijo en diálogo con TN: "Yo no tengo nada que ver. Hay que preguntarle al doctor Carlos Trillo (dirigente de River que ideó y encabezó la movida)".

"Es como un gran gesto para los hinchas, con mucho respeto. No es una burla, ni mucho menos. Son pequeños gestos. Le puse saco porque después el saco fue icono, le puse la medallita con el 9-12, le levanté el taquito por Mariano Closs para darle más gestos a los hinchas", agregó Savall.

La palabra de Gallardo en la inauguración

Emocionado por ver el momento que quedó grabado para los hinchas riverplatenses, tras derrotar a Boca en la final de la Libertadores 2018 en Madrid, el Muñeco dijo: "Sabía que sería un momento difícil para expresarme. Es muy fuerte la emoción que siento, no se la imaginan. Lo único que quiere es agradecer. Me siento un privilegiado".

"Lo que ustedes están haciendo e hicieron en todos estos años para lograr que esto sea una realidad es algo que no me va a alcanzar mi vida para agradecer. Alguna vez dije que era muy difícil irme de acá y es así, porque no hay ninguna posibilidad de desprenderme de este club", añadió.

"Los voy a amar siempre, gracias por esto y por todo lo que vivimos en estos años. Nací en este club y moriré en este club", cerró el exentrenador.

Los desopilantes memes por el “abultado” detalle de la estatua de Gallardo

El detalle que llamó poderosamente la atención de los fanáticos fue la zona de la entrepierna de la estatua, donde se observa una cantidad desproporcionada de material que sobresale respecto de las demás partes del cuerpo.

A raíz de ello, las redes sociales se hicieron eco del curioso detalle y, como ya es de costumbre, crearon los más ingeniosos memes para darle un color diferente al acto en el que se homenajeó a una de las personas con más títulos en la historia del Millonario.