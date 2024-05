Las lesiones no paran en Boca: se confirmó una nueva baja

Boca Juniors enfrentará a Talleres de Córdoba este sábado a las 20:00 en La Bombonera, en el marco de la tercera fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). Sin embargo, el DT Diego Martínez se encuentra lidiando con una serie de lesiones que afectan a su plantel, complicando la preparación para el partido.

El Xeneize se entrenó el miércoles por la mañana en Ezeiza, y aunque la jornada comenzó con buenas noticias, como el regreso de Marcos Rojo y Cristian Medina a los entrenamientos con el grupo, las complicaciones no tardaron en aparecer. Cristian Lema y Edinson Cavani aún se entrenan de manera diferenciada, pero se espera que se sumen al grupo a partir del jueves.

Una nueva baja

Las malas noticias llegaron al final de la práctica cuando se confirmó que Luca Langoni y Kevin Zenón no pudieron completar la sesión de entrenamiento. Langoni se sometió a estudios que revelaron una "lesión muscular grado II en el recto interno del muslo izquierdo", mientras que Zenón, quien ya arrastraba una molestia muscular desde antes del partido contra Fortaleza de Brasil, también tuvo que abandonar la práctica antes de tiempo, aunque en este caso no se confirma si hay lesión o no.

Debido a estas bajas, Diego Martínez se ve obligado a reconfigurar su estrategia para el partido contra Talleres. La intención del técnico es mantener una alineación similar a la que logró una contundente victoria por 4-2 frente a Central Córdoba de Santiago del Estero en el estadio Madre de Ciudades. Sin embargo, la evolución de los jugadores lesionados será monitoreada de cerca hasta el sábado para evitar más bajas.