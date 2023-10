¿Juega Messi? La palabra de Scaloni en conferencia de prensa

Lionel Scaloni dialogó con la prensa al mediodía de este miércoles, palpitando el duelo ante Paraguay para este jueves 12 de octubre desde las 20.00 en el estadio Más Monumental. Se refirió al estado físico de Lionel Messi y si podrá ser titular. Además. habló del buen momento de Lautaro Martínez y Julián Álvarez y la chance de que jueguen juntos.

"La decisión primero es ver cómo se siente él (Messi). Segundo, tenemos otro partido en cuatro días. Puede jugar 80 minutos y con Perú nada, o puede jugar los dos 90 estando bien. No es tan fácil. Si está disponible, ya saben lo que pienso. Sobre el tema de los minutos es importante. Lo que nos deja tranquilos es que, si no está en condiciones de salir, el que salga lo hará igual de bien, eso es lo más importante", comentó Scaloni en conferencia de prensa.

Respecto al presente del astro argentino en Inter Miami, donde el equipo norteamericano no se clasificó a los playoffs de la MLS, el DT resaltó: "En lo que concierne a la Selección va a estar en movimiento hasta la fecha FIFA siguiente, a nosotros no nos perjudica mucho, va a estar con entrenamientos y partidos, no es un problema. Sobre lo que pasará después no hablé, tendrá sus merecidas vacaciones y volverá a entrenar con su equipo más adelante, pero en la Selección no trastoca mucho los planes".

Finalmente y ante la consulta de si piensa poner, en algún momento, a Lautaro Martínez y a Julián Álvarez para que puedan compartir todo el frente de ataque, Scaloni deslizó: "Han jugado juntos los nueves, en la anterior conferencia me dijeron que no, pero han jugado juntos de entrada. Yo estoy abierto a muchas cosas, dependerá del partido y si creemos que tienen que jugar juntos. No sería un inconveniente, más allá de que son nueves los dos, son diferentes y pueden jugar. Primero vamos a ver qué es lo mejor para el partido y en base a eso decidiremos".

Argentina llega al duelo ante Paraguay con puntaje ideal, con dos fechas ya disputadas. Luego del duelo de este jueves, el combinado nacional viajará a Perú donde enfrentará al elenco local el próximo martes 17 de octubre desde las 23.00 (hora de Argentina).