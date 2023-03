Italia sigue de cerca a más futbolistas argentinos para nacionalizar

Luego de la llegada de Mateo Retegui a la Selección italiana (anotó dos goles en dos amistosos), el entrenador Roberto Mancini confirmó que sigue de cerca a varios futbolistas de distintas partes del mundo, y que en esa lista hay más argentinos.

“Jugadores de todo el mundo pueden garantizar calidad para la selección. Argentinos, belgas, brasileños, suizos, uruguayos, alemanes, ingleses y franceses sueñan con la azul. Hay para todos los gustos”, manifestó el diario especializado Tuttosport, sobre una lista de 50 futbolistas que Italia busca nacionalizar, como bien lo marcó Mancini en su momento.

Entre esos 50 jugadores, hay 16 argentinos, que serían los siguientes:

Lucas Beltrán (River Plate)

Gianluca Prestianni (Vélez Sarsfield)

Mateo Tanlongo (Sportig de Lisboa)

Bruno Amione (Sampdoria)

Julián Aude (de Lanús, recién transferido a Los Angeles Galaxy de EEUU)

Valentín Carboni (Inter)

Franco Carboni (Monza)

Lucas Román (Barcelona)

Isaías Delpupo (Cagliari)

Marco Di Cesare (Argentinos Juniors)

Tiago Geralnik (Villarreal)

Facundo Buonanotte (Brighton)

Nicolás Capaldo (Salzburgo)

Matías Soulé (Juventus)

Juan Sforza (Newell’s Old Boys)

Gino Infantino (Rosario Central)

En lo que respecta a Retegui, Mancini comentó que “lo llamé porque nos faltan jugadores que marquen goles. No sé por qué, pero no hay muchos jugadores italianos que conviertan tantos”. Está claro que la Azzurra está viviendo un recambio importante, luego de no haber podido clasificar a las últimas dos ediciones de la Copa del Mundo.