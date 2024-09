Independiente Rivadavia vs. Instituto por LPF 2024: día, hora, árbitro y TV

Este viernes, Independiente Rivadavia se enfrentará a Instituto de Córdoba en el estadio Bautista Gargantini, en el marco de la fecha 16 de la Liga Profesional 2024.

¿Cuándo juegan Independiente Rivadavia vs. Instituto?

El encuentro está pactado para este viernes 27 de septiembre desde las 21.00 en Mendoza.

¿Quiénes serán las autoridades del partido?

El árbitro designado para impartir justicia será Jorge Baliño, quien estará acompañado por Damián Espinoza y Diego Martín como asistentes, mientras que Emanuel Ejarque será el cuarto árbitro. Además, el VAR estará a cargo de Germán Delfino, con Laura Fortunato como AVAR.

¿Por dónde seguir el partido entre Independiente Rivadavia vs. Instituto?

El encuentro será transmitido en vivo a través de ESPN Premium, señal exclusiva del Pack Fútbol. Además, puedes escuchar la transmisión radial de Ciudadano News 91.7 FM.

Cómo llega Independiente Rivadavia

La Lepra de Mendoza ha mostrado un rendimiento irregular a lo largo del torneo. En las últimas semanas, su desempeño fue complicado, con cuatro derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su última actuación fue 0-2 en su visita a Banfield. Continúa en el último puesto de la tabla de promedios, por ahora perdiendo la categoría.

Cómo llega Instituto

Listos para mañana 🫡🇦🇹



El plantel profesional tuvo su último entrenamiento previo al partido con Independiente Rivadavia.



🤝🏼 Agradecemos a @ClubGodoyCruz por facilitarnos las instalaciones para la práctica. #VamosInstituto 🔴⚪️ pic.twitter.com/8G84izdxQT — Instituto ACC (@InstitutoACC) September 26, 2024

La Gloria cordobesa viene de dos caídas consecutivas (1-2 vs. Central Córdoba y 0-1 vs. Barracas Central), sin embargo esto no empaña un buen año de Instituto, que acumula 24 puntos y está séptimo en las posiciones. Además, está a dos unidades de meterse en zona de clasificación a la Copa Sudamericana del próximo año.