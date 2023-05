Independiente Rivadavia ganó, goleó, es puntero y festeja

Independiente Rivadavia consiguió una gran victoria en su visita a Villa Dálmine por 3 a 0. Con dos goles de Alex Arce, uno de penal, y otro de Jonás Aguirre, la Lepra se trajo tres importantes puntos del Coliseo de Mitre y Puccini que le permiten llegar a la punta de la Zona B de la Primera Nacional con una unidad de ventaja sobre Deportivo Maipú, que mañana a las 15:30 recibirá a Aldosivi de Mar del Plata.

El primer tiempo

Durante los 45 minutos iniciales no hubo demasiado para recordar. Apenas una llegada de Pulicastro para el local y, a los 38’ un disparo de Reali para la Lepra que impactó la pelota en el área chica rival, pero el tiro fue desviado. Luego un cabezazo de Elordi para los mendocinos que casi entra al arco de Villa Dálmine de carambola y así, sin demasiado, se fueron al entretiempo.

La segunda mitad

A los 10’ se abrió el marcador. Fernando Cosciuc tocó la pelota con la mano en el área local, el árbitro Juan Pafundi no dudó, pitó penal y el paraguayo Alex Arce lo convirtió en el 1 a 0. De ahí en más, los dirigidos por Alfredo Berti manejaron el partido con tranquilidad, pero sin mucha puntería durante un rato.

Sin embargo, a los 30’, Arce encaró al área local y reventó el arco de Villa Dálmine con un zurdazo. Con el partido sellado, el paraguayo volvió a ser clave cuando realizó un pase largo a Jonás Aguirre, que aprovechó y marcó el 3 a 0 definitivo.

Lo que viene

Independiente Rivadavia recibirá en la próxima fecha a quién en este momento es su escolta, Deportivo Maipú. Villa Dálmine, por su parte, deberá ir a la cancha de Chaco For Ever con la obligación de sumar puntos para no caer en las cercanías del descenso directo.

Los goles