Gimnasia sigue sin levantar cabeza y sumó su noveno empate

Gimnasia no pudo vencer a Nueva Chicago en su visita a la cancha de Sacachispas y empató 2 a 2 con goles de Castro y Herrera para los mendocinos mientras que para los porteños convirtieron Cáceres y Brener. El partido correspondió a la fecha 13 y a la Zona A de la Primera Nacional. De esta manera, el Lobo sumó su noveno empate en lo que va del torneo.

El partido se disputó en la cancha de Sacachispas porque el estadio República de Mataderos, donde Nueva Chicago juega de local, se encuentra inhabilitado por dos fechas por incidentes protagonizados por hinchas locales.

El primer tiempo no mostró grandes niveles futbolísticos y recién en el segundo, a los 9’, Castro abrió la cuenta para el equipo mendocino. La alegría no duró mucho porque a los 18’ el local consiguió el empate de la mano de Cáceres.

Sin embargo, a los 28’. Agustín Herrera volvió a poner al equipo dirigido por Joaquín Sastre en ventaja, pero minutos después, Fabricio Brener volvió a igual el marcador.

De esta manera, el Lobo suma 15 puntos en el torneo, producto de 2 victorias, 9 empates y una derrota y se encuentra en la novena posición de la tabla de la Zona A, pero a la espera de otros resultados para saber si se mantendrá ahí.

La próxima fecha, Gimnasia recibirá a San Martín de Tucumán de Roberto Sensini en el Víctor Legrotaglie, el próximo domingo 30 de abril a las 16.

Los goles

Ficha Técnica

Estadio: Roberto Ricardo Larrosa

Nueva Chicago: Sosa; Mendoza, Ostchega y Vesco; Cáceres, Gallegos, Mercado y Vega; Spetale y Obregón. DT: Tomás Arrotea

Gimnasia y Esgrima de Mendoza: Olivera; Gutiérrez, Bersano, Nadalín y Olivares; Castro, Villarruel, López García y Ortiz; Nasta y Romano. DT: Joaquín Sastre

Árbitro: Sebastián Zunino