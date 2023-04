¿Fracaso? La reflexión de Giannis Antetokoumpo en la NBA

Milwaukee Bucks fue el mejor equipo de la temporada regular de la NBA. Por ende, era el principal favorito a quedarse con el anillo. Sin embargo, Miami Heat dio la sorpresa y lo dejó afuera en cuartos de final de la Conferencia Este. Ante esto, un periodista le hizo una pregunta a la máxima estrella de la franquicia, el griego Giannis Antetokoumpo, sobre si creía que fue "un fracaso" este resultado, algo que al basquetbolista le molestó y realizó una reflexión que se hizo viral.

"Sé que te pregunté lo mismo la temporada pasada, pero me intriga tu respuesta. ¿Ves esta temporada como un fracaso?", le consulto el periodista Eric Nehm, de The Athletic a Antetokoumpo. El basquetbolista no se tomó de la mejor manera la pregunta y respondió de la siguiente manera:

"¿Te ascienden cada año en tu trabajo? No, ¿verdad? Entonces cada año que trabajas es un fracaso. No. Cada año que trabajas, lo haces con un objetivo. No es un fracaso, son pasos hacia el éxito", remarcó Giannis.

Y agregó una analogía en la NBA: "Michael Jordan jugó 15 años y ganó 6 títulos. ¿Fueron los otros 9 años un fracaso? No hay fracasos en el deporte. Hay días buenos y días malos. Algunos días puedes alcanzar el éxito, en otros no. No siempre ganas. Y este año, alguien va a ganar".

Finalmente, el griego de 28 años sentenció: "Volveremos el año que viene, intentaremos ser mejores. Y ojalá ganemos el título. Entre 1971 y 2021, que no ganamos ni un campeonato, ¿fueron 50 años de fracasos? No, no lo fueron. Fueron pasos hasta ganar un título y, con suerte, ganaremos otro".

La respuesta de Andrés Chapu Nocioni

El exbasquetbolista de la Selección argentina, decidió hacer un posteo sobre la respuesta de Antetokoumpo, encontrando algunas diferencias:

En referencia a esta respuesta de Giannis, con la que coincido en parte, me parece importante terminar con este temor a la palabra fracaso. La eliminación de Bucks de ayer fue un fracaso. Es así de simple. Y no tiene nada de malo. El fracaso es parte del crecimiento y una variable constante en el deporte. ¿Cuál es el problema?

Milwaukee tenía potencial para ganar el anillo o al menos llegar a la final de conferencia. Y fue eliminado en primera ronda por 4 a 1. Es un fracaso. Hay que admitirlo. Se avanza igual en la vida. A mí me pasó muchas veces y no tuve problemas en reconocerlo.

De todos modos, y para cerrar, yo valoro mucho que un tipo como Giannis intente responder con profundidad en un momento de tanta calentura. Ese detalle engrandece su figura.