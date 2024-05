Federico Valverde, un callejero que quiere la Copa América

El futbolista uruguayo Federico Valverde brindó una entrevista a un canal de su país en la que entre tantas cosas confesó el porqué de una frase que lleva tatuada y dice: ‘Ser la revancha de todos aquellos, que la pelearon al lado, de cerca…’.

“Me gustó la frase porque es como valorar todo ese acompañamiento de mi familia que la pelearon cuando no era nadie o cuando no teníamos nada”, aseguró el futbolista de Real Madrid y la Selección Uruguaya.

La letra pertenece a la canción “Rocanroles sin destino”, del grupo argentino Callejeros.

En otro orden y a propósito de su relación con la Celeste, Valverde remarcó su ilusión por ganar la Copa América de Estados Unidos 2024: “Vamos a ver si cumplimos lo que todos deseamos. Tengo demasiadas ganas. Lo importante es que el grupo está muy unido. Quiero ganarla y no importa a quién le toque jugar”.

E incluso respondió cuando el comunicador Rafael Cotelo le propuso ‘cambiar’ el ganar la actual edición de la Champions League por obtener la Copa América: “Sí, ya la gané la Champions (en la temporada 2021/22, y el primero de junio jugará la final de la Champions 2023/24 ante Borussia Dortmund)”.

Valverde argumentó: “También entiendo que es más difícil para Uruguay ganar una Copa América que para el Real Madrid ganar una Champions, así que cambiaría incluso dos Champions por una Copa América porque sé que después tendría más oportunidades en Real Madrid”.

Esta será la tercera Copa América que jugará el futbolista formado en Peñarol, ya habiendo disputado las ediciones 2019 y 2021 (en ambas, Uruguay quedó eliminado en cuartos de final).

Sin redes

En el programa llamado Por la camiseta, Valverde también confesó: “Hace un tiempo ya no utilizo las redes sociales. Cuando hay una noticia o algo, tengo gente que me lo comunica y yo después lo miro, o simplemente me lo muestran a través de un grupo donde se transmite todo lo que se está hablando y ya está”.

“No voy a decir cuándo, pero es verdad que he recibido críticas, que es parte de lo que es una persona pública; siempre habrá elogios o críticas. En algún momento fueron elogios, y me he sentido Dios y no es así, no tiene que ser así. Y cuando me han llovido críticas, me ha dolido”, afirmó el jugador de Real Madrid.

Y agregó: “Entonces dije ‘para qué tengo que pasar por esto’ cuando sé que la vida está por fuera de todo eso, que la vida es cuando llegás a tu casa y ves a tu familia, a tus hijos, a tus padres y a tu mujer. Aprendí a no valorar nada de las redes, y me cambió la vida para bien”.