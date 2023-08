Ezequiel Bullaude: "Ponerse la camiseta de Boca es..."

El volante/delantero mendocino, Ezequiel Bullaude, es el quinto refuerzo de Boca Juniors y este lunes fue presentado de manera formal. El ex Godoy Cruz volvió a la Argentina, luego de un año en Países Bajos vistiendo la casaca de Feyenoord.

“Me tocó jugar poco la temporada pasada, me costó un poco la adaptación y el idioma, pero mi idea era seguir en Feyenoord hasta que me llamó Boca y es casi imposible decir que no. Hablé con Jorge (Almirón), me demostró su interés y eso ayudó”, expresó Bullaude en diálogo con los medios, luego de su último año en el Viejo Continente.

Además, agregó que “una vez que llega el llamado de Boca, medio que se descartan las otras cosas porque uno sabe lo que significa este club. Mi representante me dijo del interés de Boca y no lo dudé, la verdad que estoy muy contento de estar acá. Esta última semana estuve con muchas ganas de empezar. Ponerse la camiseta de Boca es el sueño de todo niño".



Finalmente el futbolista de 22 años, también comentó que “todo el mundo sabe lo que significa la hinchada de Boca. Verlos ahí alentando te pone la piel de gallina. Al hincha de Boca le prometo dejar la vida en cada partido, es lo que esta camiseta amerita”.