Esta es la polémica estatua de Gallardo que ya está en River

El 27 de mayo de 2023 quedará grabado para siempre en los hinchas del “millonario”, ya que fue inaugurada la estatua de Marcelo Gallardo en el Monumental.

Con la presencia de glorias de River, futbolistas y una gran cantidad de simpatizantes el ex DT de River confesó: “Gracias a ustedes, los hinchas. Los voy a amar siempre. Crecí en este club y moriré en este club”. Emocionado casi con lágrimas en los ojos, además indicó: “Este club es grande por su historia, pero también por sus glorias. Quiero agradecer a aquellos jugadores que nos acompañaron en este proceso. Hemos logrado algo muy importante, que es la exigencia. En la exigencia está la posibilidad de crecimiento”.

Cabe recordar que Carlos Trillo, dirigente impulsor de la idea, había anunciado el proyecto a los socios en marzo de 2019. Algunos de los nombres que estuvieron presentes fueron; Franco Armani, Enzo Pérez, Nicolás De la Cruz, “Nacho” Fernández, Milton Casco, Jonatan Maidana y Bruno Zuculini, campeones de la Libertadores, estuvieron en la fiesta junto a Leonardo Ponzio y Juan Fernando Quintero, entre otros.

Finalmente hablando sobre su futuro en el club y en su vida profesional, sostuvo: “Los tiempos serán los que tengan que ser. No estoy desesperado por dirigir. Estoy disfrutando de lo que hago. No quiero embarcarme en un lugar por el simple hecho de trabajar. Quiero encontrar un lugar que me identifique. Tengo que sentir una conexión con algo que realmente me identifique. Si es ahora, será ahora. Y si es más adelante, será más adelante”.