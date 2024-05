Entre lágrimas, el Peque se despidió del qualy de Roland Garros

Diego Schwartzman se quedó a un paso de disputar por última vez el cuadro principal de Roland Garros de su vida.

El argentino, actualmente en el puesto 141° del ranking, dio pelea hasta el tie break del último set, pero no pudo ante el francés Quentin Halys (187°) que se impuso por 4-6, 6-4 y 7-6 (10-7) en la segunda ronda de la qualy.

El Peque, que le pondrá fin a su carrera en el Argentina Open del año que viene, se despidió así de un certamen en el que fue semifinalista en aquella inolvidable edición de 2020 entre sus propias lágrimas y una ovación del público.

"Roland Garros es muy especial para mí. Nunca me voy a olvidar de todas las grandes batallas que tuve en estas canchas", comentó con los ojos húmedos y la voz entrecortada, mientras la gente coreaba su nombre.

Tras llevarse el primer set por 6-4, el Peque salvó un 0-40 que casi lo pone 2-4 y con el partido cuesta arriba. Concentrado, como en un remedo en que cuando llegó a ser la octava raqueta del planeta, se recuperó e igualó las acciones. Sin embargo, se encontró 4-5 abajo, perdió su saque y Halys estiró la historia al tercer set.

Allí, Schwartzman tuvo que levantar dos break points en el octavo game para igualar el marcador 4-4. Y trabajar mucho también para ponerse 5-5 y darle suspenso al cierre.

Hasta tuvo una chance de quiebre en el 11° game, que lo hubiera dejado muy bien posicionado para sellar el match, pero no la pudo aprovechar. Igual, no se rindió y logró llevar el set a un tie break, en el que no pudo con la potencia y la precisión del local, que en su segundo match point cerró el encuentro.

Fue el final de la historia del Peque en un torneo que disputó por diez temporadas consecutivas y en el que vivió enormes alegrías. Su debut fue en 2014, cuando tras superar la fase previa (en la que se había quedado el año previo), llegó a segunda ronda y se despidió ante Roger Federer, por entonces cuatro del mundo. Desde entonces, nunca se ausentó.

Sus mejores recuerdos, igual, son los de aquella atípica edición de 2020, que se jugó en septiembre por la pandemia de coronavirus. Ese año derrotó en cuartos a Dominic Thiem (3° y quien también se despidió del torneo este miércoles) y cayó en semis ante Rafael Nadal (2°), quien se tomó venganza de la derrota que le había propinado el Peque en los cuartos de Roma unas semanas antes. En el cuadro principal, llegó a disputar 33 partidos, con 23 victorias y diez derrotas.

"Este último partido fue una muestra de cómo jugué toda mi carrera. Hice lo que sé hacer, di pelea, pero él se mereció ganar. Felicitaciones. No es fácil jugar contra un jugador francés acá, pero me hicieron sentir como si estuviera en casa", reconoció el Peque.