El River de Demichelis sigue desfilando por el campeonato

River Plate venció a Instituto de Córdoba por 3 a 1 y sigue por la senda del triunfo, cada vez más cerca de coronarse en la Liga Profesional.

La banda riverplatense volvió a dar catedra en el Más Monumental de Nuñez. Su director, Martin Demichelis, volvió a apostar por su once de cabecera, a pesar de la ausencia de Enzo Pérez que arrancó en el banco de los suplentes. Pero al ritmo de Barco y De La Cruz, el local manejó la pelota en el primer tiempo y fue amplió dominador del juego.

La unica falla que cometió la orquesta de Demichelis en el primer tiempo, fue que sus músicos entraron dormidos y mientras se acomodaban en el escenario, recibieron una baldazo de agua fria en la noche del Monumental Porque a los 49 segundos, y en la primera jugada, la visita se puso en ventaja con un golazo de Santiago Rodríguez, tras una pérdida de balón de Nicolas De La Cruz en la mitad de cancha que posibilitó una contra fatal del Tatengue que agarró mal parada a la defensa millonaria para clavar el 1 a 0. Acto seguido, el árbitro principal Hernán Mastrángelo se apoyó en el VAR, que tuvo como encargado a Héctor Paletta, por una supuesta mano del autor del gol qué finalmente no existió.

Luego de abrir el marcador, Instituto se refugió en su campo para jugar de contra golpe, mientras que el local salió como una tromba en busca del empate. Fue a partir de ese momento cuando el equipo de Martin Demichelis comenzó a dominar el juego y creó situaciones claras para tratar de igualar el marcador. Primero lo tuvo Barco, luego Solari en dos oportunidades, pero el buen trabajo del golero Manuel Roffo, ex Boca, lo impidió.

El tiempo corría y el empate no llegaba. El público local comenzó a ponerse nervioso y los jugadores millonarios le reclamaban al juez principal el tiempo que los cordobeses hacían con faltas que no existían. El Millonario tuvo varias situaciones claras pero no lograba concretar por falta de eficacia en sus delanteros. Hasta qué a los 33´ De La Cruz le rompió el arco a Roffo con un disparo cruzado para estampar el merecido 1 a 1.

Tras el gol del uruguayo, el dueño de casa siguió con la misma filosofía de juego y motivado por el envión anímico del empate, arrinconó a su rival con la intención de no dejarlo respirar. Movió la pelota de un sector al otro, tuvo mucha movilidad de tres cuarto de cancha hacia adelante y pensó fijamente en el arco rival, pero no le alcanzó para irse al vestuario en ventaja.

Tras el descanso, Demichelis movió el banco de los suplentes. Ingresaron Enzo Pérez y Enzo Diaz por Pablo Solar y Milton Casco. En la primera jugada del complemento, el ex Independiente recibió la pelota por el sector izquierdo de la ofensiva, el defensor Leonel Mosevich salió a cruzarlo, recibió la segunda tarjeta amarilla y se fue expulsado por parte de Mastrángelo.

A partir de ese momento, el juego se volcó para el lado del dueño de casa que inmediatamente marcó el 2 a 1. Porque Nacho Fernández recibió un pase de Barco, se perfiló y definió con un zurdazo que se metió pegado al palo de Roffo. A partir de ese instante, River fue aún más agresivo, voraz y saboreaba la victoria. Manejó la pelota y creó chances de gol para estirar la diferencia.

Con amplia superioridad en el juego, el orientador millonario hizo debutar a Claudio el Diablito Echeverry, que marcó el tercero sobre el final el juego y el primero con la camiseta de La Banda. El único percance del actual líder del campeonato argentino profesional fue la lesión de Leandro González Pirez, unas de la figuras del equipo en este 2023.