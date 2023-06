Boca goleó, recuperó la memoria y quiere la Libertadores

Boca Juniors goleó 4 a 0 a Monagas en la última fecha del Grupo F. El Xeneize aseguró el primer lugar, mientras que Deportivo Pereira de Colombia lo acompañó en la segunda ubicación, luego de igualar sin goles en Chile ante Colo Colo.

Boca cerró la fase de grupos de la Copa Libertadores de la mejor manera. Con mucha efervescencia del público local, y la presencia de 500 hinchas venezolanos, el conjunto de la Ribera le ganó 4 a 0 a Monagas con goles de Marcelo Weingandt, Valentín Barco y dos de Luis Vázquez. El Colorado fue la figura del partido, Medina jugó en un gran nivel y se repuso rápidamente de la expulsión de Bruno Valdez para sacar el partido adelante. El Xeneize logró su cuarto triunfo en lo que va de la Libertadores ´23 y terminó como uno de los mejores de la fase de grupos con 13 unidades.

El entrenador Jorge Almirón hizo cinco cambios con respecto al 11 que perdió por goleada ante Godoy Cruz, partido correspondiente al torneo doméstico. Nicolas Figal, Facundo Roncaglia, Óscar Romero, Nahuel Genez y Darío Benedetto, les dejaron sus lugares a Nicolás Valentini, Martín Payero, Frank Fabra, Valentín Barco y Miguel Merentiel.

De entrada, el conjunto local se paró con cuatro defensores, tres mediocampistas y misma cantidad de delanteros, con Pol Fernández, Merentiel y Barco. Mientras que su par venezolano, alineó cinco defensores, cuatro mediocampistas y con Abdiel Arroyo como único centrodelantero.

Al inicio, Monagas tomó la iniciativa y jugó en campo rival. Por su parte, el dueño de casa tardó en acomodarse y no podía salir de la zona defensiva. Cuando lo logró, comenzó a manejar la pelota, pero a un ritmo cansino.

A los 5´, llegó la primera polémica de la noche. El defensor venezolano Edgar Castillo tocó la pelota con su mano dentro del área, pero el árbitro Andrés Matonte dejó seguir y el VAR no intervino para llamar al uruguayo. Seis minutos más tarde, el local tuvo la primera llegada. El mediocampista Cristian Medina disparó fuerte y la pelota pasó cerca del arco defendido por Jorge Roa.

A partir de ese momento, el Xeneize se hizo dueño del juego y empezó a jugar en campo adversario, especialmente con la velocidad de Barco por la izquierda, en su nueva función como extremo. A los 25´, el local contó con la situación más clara, producto de un cabezazo de Weingandt que dio en el travesaño.

Lo bueno de Boca solo estuvo de de mitad de cancha hacia adelante, ya que la línea defensiva se mostró muy frágil. Encima, a los 38´ se fue expulsado Bruno Valdez por doble amarilla.

Sin embargo, en el peor momento del Xeneize, y con el aliento de su público, pudo abrir el marcador a través de Weingandt, tras un disparo de Payero que el defensor derecho llegó a tocar debajo de los tres palos a los 39´.

Una vez en ventaja, y con un hombre menos, el entrenador Xeneize modificó el sistema. Varela compartió la zaga central con Valentini, Pol Fernández se paró como volante central, Medina de volante interno por la izquierda, Payero por la derecha, y arriba estuvieron Barco y Merentiel. Así, quedó parado el local, sin pasar sobresaltos hasta el final de la primera etapa.

En el entretiempo, el orientador boquense realizó el primer cambio. Ingresó Facundo Roncaglia por Martín Payero, y rearmó la defensa con Weingandt, Roncaglia, Valentini y Fabra. En la primera jugada de Monagas en ofensiva, su delantero Arroyo fue fuerte contra Pol Fernández, recibió la segunda amarilla y se retiró expulsado.

A partir de eso, se niveló el partido. Boca estaba muy comprimido y se soltó. Comenzó a manejar la pelota, se mostró más relajado y perdió el miedo a jugar con un hombre menos. Leandro Rodríguez por Carrión fue la primera modificación del entrenador Jhonny Duarte para darle frescura al mediocampo. A esa altura, fue el local el que estuvo más cerca del segundo qué Monagas del empate porque debajo de los tres palos se lo perdió Weingandt.

En la siguiente jugada, a los 57´, se armó la sociedad entre Fabra y Barco que anduvo bien durante toda la noche. El juvenil del Sub 20 entró como wing por la izquierda para definir cruzado y marcar el merecido 2 a 0. Fue el primer tanto de Barco con la camiseta azul y oro en Primera.

“Medina, Medina” fue la ovación del público de la Ribera para el mediocampista que se retiró del campo de juego para que ingrese en su lugar Esteban Rolón. También, se fueron Merentiel y Fabra e ingresaron Agustín Sandez y Luis Vázquez.

Boca con diez hombres jugó mejor que con once. Se mostró más decisivo, fue amplio dominador del juego y no tuvo fisuras. Es más, en varias oportunidades tuvo para convertir el tercero en los pies de Barco, Sandez, Rolón y Pol Fernández. El local erró muchos goles en su mejor momento del partido. Hasta qué apareció Vázquez para gritar el suyo de la noche. El goleador se sacó la mufa y lo gritó muy fuerte frente a las tribunas que da espaldas a Casa Amarilla. El delantero de 22 años no marcaba desde agosto del año pasado, y sobre el final del encuentro, el catamarqueño volvió a concretar y puso cifras definitivas.

El Xeneize ganó, gustó y goleó por 4 a 0 a Monagas jugando por momentos en un gran nivel. Se aseguró el primer puesto del Grupo F de la Copa Libertadores, y espera por conocer a su próximo rival en los 8avos de final de la Libertadores.