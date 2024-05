El titular de Rodeo del Medio: "Jofré está muy deprimido"

Alfredo Funes, es el presidente del Club Rodeo del Medio. Ex futbolista y entrenador, de varios equipos del fútbol mendocino, el Freddy como se lo conoce en el medio, habló tras conocerse la sanción que el tribunal de penas de la Liga local le aplicó al futbolista de su club, Germán Jofré. Cabe recordar que el jugador el fin de semana pasado agredió con golpes de puño al árbitro Gonzalo Benelbaz durante un partido contra Deportivo Guaymallén.

El Italiano ganaba 2 a 1, pero eso es lo de menos.

La Liga sancionó al club maipucino con la quita de puntos. En tanto el jugador fue expulsado de por vida y no podrá jugar en ninguna otra institución a lo largo y a lo ancho de las distintas federaciones de la provincia Mendoza. Una condena perpetua a no pisar nunca más a un campo de juego.

“Como dirigente me dolió mucho, esto no debería haber pasado”, fue la primera reflexión de Funes.

“Lamentablemente he vivido situaciones de este tipo tanto cuando fui jugador como entrenador. Ahora como encargado del club, como dirigente, me duele lo que pasó”, asevera Funes.

“Germán (Jofré) está muy triste, muy deprimido y no quiere hablar con nadie. No ha venido más a entrenar ni sale de su casa. Está absolutamente arrepentido. Él es profesor de educación física, una persona de familia, con dos chicos, sumamente correcta que tuvo este mal trance.

Nos preocupa y creo que necesita ir a un psicólogo porque está realmente mal con lo que pasó”, cuenta el presidente del club maipucino.

"Demasiado duro"

A la hora de hablar del informe, Alfredo Funes no duda en definirlo como “demasiado duro”.

“Fue demasiado castigo para el jugador y el club. No comparto que me quiten los puntos, nadie está de acuerdo en lo que pasó, pero se han respaldado solo en el informe del árbitro.

¿Por qué castigan a Rodeo, si luego de la agresión al árbitro no ocurrió ningún otro hecho? Estuvimos al pie del cañón para asistirlo, es más llamamos tres móviles policiales para que la gente de Guaymallén y el árbitro se retiraran sin problemas y así pasó.

¿Puteadas? Sí, claro. Pero eso es folclore futbolístico, en todas partes ocurren, va con el juego”, reflexiona.

“Con el chico fueron muy duros. Insisto; no estuvo bien ni lo justifico y no digo de no sancionarlo, pero no pueden condenarlo a que no pueda jugar en Mendoza ni en otra federación de acá. Es injusto”.

“Hice el descargo apenas me llegó el informe del referí, ahora haré otro y si es necesario llevaré el caso a la justicia", dice de manera contundente.

“El árbitro se manejó con mucha soberbia desde antes del partido. Le hizo bullyng a uno de los preparadores físicos (el profe Vairo) con que estaba excedido de peso. ‘¿Vos sos el de la foto?’ le preguntó cuando le vio el carnet y lo miraba. Por eso también lo vamos a llevar a la justicia”, consignó.

“Otro capítulo de este episodio es que veo que no hay buena preparación en el arbitraje local. Hay mucha inexperiencia para dirigir”, terminó diciendo Freddy Funes.

