¿El Rojo de Avellaneda piensa en Rubén Darío Insúa?

Rubén Darío Insúa dejó hace muy poco de ser el entrenador de San Lorenzo, tras marcharse por disidencias con el presidente Marcelo Moretti y después de una racha adversa de resultados. La salida fue un tanto traumática, tanto es así que todavía no está cerrada la cuestión económica aunque el propio DT minimizó la posibilidad de iniciar un juicio.

Más allá de ello, otro equipo que está sin conductor es Independiente de Avellaneda, al que hasta la noche del martes parecía segura la llegada de Nicolás Larcamón. Pero este miércoles se cayó definitivamente la posibilidad del arribo del entrenador.

Entonces le consultaron al Gallego Insúa si aceptaría una propuesta del Rojo. "¿Quién le va a decir que no a Independiente? Es un club grande, con prestigio; obvio que me sentaría a charlar si me llamaran", afirmó en diálogo con ESPN.

"Este tema no lo sabía (por la chance caída de Larcamón). La idea con el cuerpo técnico era ver la Copa América y ver alguna propuesta laboral buena que nos interese, pero no tuve contacto con Independiente ni con ningún otro club acá en la Argentina", añadió.

Insúa confesó que "en todos los clubes en los que dirigí hasta hoy, siempre me llamaron los presidentes; está bueno que te llame el que manda".

Agregó que "el teléfono lo tengo apagado durante bastante tiempo, lo prendo cada tanto, no estoy todo el día pendiente. Igual, cuando te quieren localizar, te llaman varias veces. Si quieren contratar a Insúa me tienen que contactar a mí, no tengo representante deportivo, sí un abogado personal".

Insua contó qué hace cuando no está en funciones de técnico: "Uno descansa el cuerpo, la mente, porque cuando dirigís estás las 24 horas pendiente de la organización y de una multiplicidad de obligaciones. Cuando dejás de trabajar, en los primeros tiempos le dedicás más a la familia y a los amigos, tenés más calma para ver partidos actuales y del pasado también".

Incluso reconoció que "de San Lorenzo vi y también de otros equipos que me gustan cómo juegan. Anoche vi Argentina contra Italia en Wembley, donde Argentina jugó a un nivel impresionante".