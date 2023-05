El Pulga Rodríguez sufrió un grave accidente de tránsito y está hospitalizado

El exjugador de Atlético Tucumán, Luis Miguel El Pulga Rodríguez, se encuentra internado luego de sufrir un accidente de tránsito este domingo en la provincia norteña.

Según publicaron medios locales, el siniestro se produjo alrededor de las 10, cuando –por causas que son motivo de investigación– la camioneta que conducía el actual futbolista de Central Córdoba de Santiago del Estero, volcó en la intersección de las rutas 157 y 30 en Tucumán.

Tras lo sucedido, fueron otros automovilistas quienes lo encontraron vagando por la autopista, desorientado, después de haber sufrido un fuerte golpe en la cabeza.

Tras recibir los primeros auxilios en el nosocomio de Laprida, fue trasladado en ambulancia al Hospital Padilla, donde ingresó a las 12.50. Jorge Valdecantos, director de dicho centro asistencial, se refirió en diálogo con TN a la condición de salud del Pulga Rodríguez y, si bien aclaró que "en este momento no corre peligro", remarcó que trabajan con "conducta expectante", ya que es una condición que evoluciona "minuto a minuto".

"Llegó alrededor de las 13, con politraumatismos. Fundamentalmente, un traumatismo de cráneo y cara que, por ahora, no requiere intervención quirúrgica, aunque seguramente lo requerirá a futuro para arreglar. Lo mantenemos en observación porque tiene una cosa que se llama neumomediastino, que requiere una internación en terapia intensiva. Si bien está consciente, necesitamos controlarlo minuto a minuto", explicó el médico.

En cuanto a si corre riesgo de vida, Valdecantos aclaró que, de momento, no es así, aunque remarcó que es una situación que evoluciona constantemente y deben estar atentos: "Está en terapia intensiva. En este momento no corre riesgos de vida, pero no puedo dar precisiones porque necesitamos una evaluación constante. Es minuto a minuto, porque con muchos de estos golpes tenemos que estar atentos. Es mejor mantener una conducta expectante en el trauma. Son sectores vitales, tenemos que estar atentos".

De igual manera, aclaró que el jugador fue observado, tanto por el jefe de tórax como el jefe de neumonología para "descartar una lesión en el pulmón", seguirán atentos a su evolución en terapia intensiva.

Cabe recordar que ayer, en el triunfo del Ferroviario ante Instituto, El Pulga estuvo en el banco de suplentes, pero no sumó minutos. De hecho, en lo que va de la Liga Profesional, solo jugó uno de los 14 partidos como titular, e ingresó en ocho oportunidades.