El Pipa Benedetto no quiere que le hablen de irse de Boca

Luego de la victoria de Boca Juniors ante Talleres de Córdoba por 2 a 1, el histórico delantero xeneize Darío Benedetto hizo referencia a las versiones de la última semana sobre su inminente salida del club. El Pipa no ocultó su molestia por los trascendidos y confirmó que su idea es seguir vistiendo la azul y oro.

“El día que yo me tenga que ir lo diré; tengo la personalidad suficiente, no necesito que nadie salga a hablar por mí, lo voy a decir yo. No hay nada, es la realidad. El día que haya algo y tome esa decisión, lo sabrán por mí y no por parte de la prensa", aseguró el exjugador del Elche, de España, y Olympique de Marsella, de Francia.

Respecto a la victoria ante Talleres en el estadio Mario Kempes de Córdoba, se mostró “contento”, y observó: "Es bueno terminar la pretemporada con un triunfo. Hicimos una buena preparación y ahora a esperar el inicio del campeonato”.

Con el triunfo ante la T, Boca cosechó su segunda victoria en 2024. Antes había vencido a Gimnasia y Tiro 1 a 0.

“Vemos un cuerpo técnico con mucho sacrificio, ganas de trabajar y de mejorar día a día. Estamos agarrando la idea rápidamente, es muy claro en lo que quiere”, señaló el Pipa Benedetto sobre la tarea de Diego Martínez.

Estamos todos para sumar. Uno quiere jugar, pero desde el lugar que me toque, hay que ser positivo para el grupo”, deslizó el delantero, quien aseveró que está para apoyar siendo titular o suplente. “Hice una gran pretemporada y ojalá pueda tener más minutos", expresó el atacante.

El Xeneize venció a los cordobeses con tantos de Luca Langoni y Nicolás Figal. Nahuel Bustos, de penal, descontó para la T.