El joven que le llevó churros a Messi podría probarse en Godoy Cruz

Juan Pablo Román ha sido noticia nacional en las últimas horas. Cadete de una empresa de churros, le llevó un pedido a Lionel Messi y su familia en la ciudad de Funes, en Santa Fe, donde el astro argentino disfruta de sus días libres. Pero como si esto fuera poco, desde Godoy Cruz estarían dispuestos a hacerle una prueba, ya que en su momento fue futbolista.

Tiene 21 años, por lo cual, en caso de quedar pasaría a ser rápidamente futbolista profesional. Según comentaron en el programa Perros de la Calle, Juanpi jugó en Irlanda y estuvo muy cerca de pasar a un equipo de España, aunque un accidente automovilístico le privó de continuar en el mundo del fútbol.

Ahora es un humilde cadete en La Churrería, que el pasado lunes conoció a Antonela Rocuzzo y al mismísimo Messi, aunque no logró sacarse una foto.

El periodista Andy Kusnetzoff, conductor de Perros de la Calle, le consultó a Nicolás Olmedo, exfutbolista de Godoy Cruz y actual asistente de Daniel Oldrá en el cuerpo técnico del Tomba, si existía la posibilidad de brindarle una prueba: "Habría que verlo, por la edad que tiene está en una etapa donde se firman contratos profesionales. Tendría que venir. Se puede hacer", resaltó.

"Soy rápido, era lateral. Pero en 2017, cuando me estaba por ir a jugar a España, me chocó un auto y no se pudo dar el viaje", expresó Juan Pablo Román. "Quise intentar volver a jugar después de un tiempo, pero ya me sentía muy estresado y muy bajoneado con lo que me pasó. No quise saber más nada", sentenció en diálogo con Radio Con Vos. ¿El fútbol le dará otra oportunidad?