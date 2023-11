El fútbol y la psicología de Diniz: a qué se va a enfrentar Boca en el Maracaná

Fernando Diniz atraviesa el mejor momento de su carrera como entrenador. Y en este último tiempo ha marcado un camino al que en Brasil y en el mundo empiezan a llamar el Dinizismo.

El adiestrador de Fluminense (y DT interino de la Selección brasileña hasta que asuma Ancelotti en julio de 2024), tiene una importante trayectoria como entrenador desde que colgó los botines en 2008.

Logró títulos con el humilde Votoraty, Paulista y en el Flu en el último tiempo. Pero sin dudas, podría tocar el cielo con las manos este sábado en caso de vencer a Boca y levantar la Copa Libertadores 2023.

Mal llamado por muchos como el Guardiola brasileño, Diniz ha demostrado una idea muy osada y ofensiva, que hace revivir las mejores épocas del fútbol carioca.

El propio Diniz se ha diferenciado de Pep: “Su forma de tener el balón es casi la contraria a la mía. En los equipos de Guardiola, con dos minutos se nota que los jugadores obedecen a un espacio. Los de la derecha se quedan en la derecha, los de la izquierda, en la izquierda, y el balón llega a esos espacios. Mi forma es más aposicional. Los jugadores migran posiciones. Es un juego más libre, nos acercamos en los sectores del campo y en esos sectores hay cambios de posición. Creo que esto tiene más que ver con la cultura de nuestro fútbol”.

Diniz intenta resaltar lo más puro del gen brasileño. La diversión y el Jogo Bonito. Busca que todos se sientan felices dentro del campo de juego y que se conecten entre sí, para atacar en conjunto y generar distintas opciones de gol.

La psicología en su vida

Pero su éxito también se debe al buen funcionamiento de los grupos que ha dirigido. No es casualidad su pasión por la psicología, carrera a la que ingresó una vez que dejó de ser futbolista profesional: "Mi vocación siempre ha sido el área humana. Quería estudiar psicología, filosofía o sociología. Normalmente el jugador, cuando es niño, proviene de una familia disfuncional. Muchos futbolistas se marchan a los 12, 13, 14 años de sus casas en condiciones adversas. Todo esto significa que no tienen la capacidad de articularse. Y el fútbol y los clubes no tienen esto en cuenta. El jugador es tratado como un objeto".

Mientras estudiaba en el Instituto de Psicología de São Paulo, Diniz fue de a poco buscando su camino y cómo volcar esos conocimientos en sus equipos. De hecho, en su tesis escribió: “Es fundamental para el entrenador conocer a las personas y su naturaleza humana; obtener una relación interpersonal con buena comunicación; liderazgo; motivación; conocimiento de los deportistas y sus necesidades”.

Si bien fue mirado de reojo varias veces por no obtener logros internacionales, en Fluminense pudo plasmar con creces (dos títulos hasta el momento) ese juego callejero e incluso de futsal, uno de sus deportes favoritos y que practicó en su momento. Este gran presente, le abrió las puertas de la Selección de su país, aunque claro está, que será de forma interina hasta la llegada de Ancelotti.

Con qué se encontrará el Xeneize

Este sábado 4 de noviembre, Boca Juniors medirá fuerzas con un verdadero equipo brasileño. Mucho talento individual por encima del sistema táctico, que varía entre un 4-2-3-1 y un 4-1-3-2.

Una de las formas que parece no negociar el DT es la salida por bajo desde el fondo. En varias ocasiones, arriesga y más de la cuenta. Su arquero (Fábio) y los centrales (Nino y Felipe Melo) son capaces de intentar un caño en el área chica. Ese riesgo Diniz lo entiende como ganancia a futuro, para encontrar luego los espacios que finalizarán en situaciones claras de gol en el arco rival.

Melo y Nino

Sus laterales (Samuel Xavier y principalmente Marcelo) tienen total libertad cuando el equipo ataca. Pueden aparecer tanto por afuera como por dentro del terreno de juego, haciendo las veces de mediocampistas.

Marcelo

Y si de volantes hablamos, el cerebro de este equipo es Ganso. A sus 34 años, logró demostrar todo su talento y mejorar su imagen personal, ya que la prensa brasileña puso muchas expectativas en él y no hizo pie en Europa. Su técnica y visión de juego lo hacen un futbolista único para estos tiempos donde se corre más de lo que se juega.

Ganso

Jhon Arias es otro de los ejemplos del liberalismo absoluto de Diniz. El extremo colombiano puede aparecer por cualquier sector. Sus mapas de calor muestran tanta actividad por derecha como por izquierda. Esa libertad lo convierte en una pieza clave y de mucho cuidado para el Xeneize.

Arias

Finalmente, la gran figura de este equipo es el centrodelantero: el argentino Germán Cano. Es uno de los mayores goleadores de la actualidad en el planeta, con números exorbitantes que lo ponen a la altura de Haaland. Llegó a tener el mayor promedio de gol en este 2023 y es el máximo artillero de esta edición de la Libertadores con 12 tantos. Un verdadero animal y un dolor de cabeza para las defensas rivales.

Cano

“Arriesga, aunque termines perdiendo la pelota. Sé valiente, haz algo diferente. Aprender a vivir con el riesgo, y no temerle, te prepara para los grandes momentos”, destacó Diniz hace un tiempo, una frase que explica en profundidad cómo juegan sus equipos.

La expectativa es inmensa de cara a este sábado, donde desde las 17.00 Flumiense irá por su primera Copa Libertadores en la historia, mientras que Boca está ilusionado y obsesionado con quedarse con la séptima. ¿Podrá el Xeneize con el poderío del Flu?