El desgarrador testimonio de la joven que denunció a los jugadores de Vélez

A principios de marzo, una joven periodista deportiva de Tucumán denunció por violación, a quienes en ese momento defendían los colores de Vélez Sarsfield, Abiel Osorio, Braian Cufré, Sebastián Sosa y José Florentín, y relató el calvario que sufrió, la angustia por ser revictimizada todos los días y su pedido de Justicia.

En la entrevista concedida a TN, para preservar su identidad, a la joven la llamaron “Luli”, contó los hechos que habrían sucedido el 2 de marzo cuando, después del partido entre Atlético Tucumán y Vélez en la Copa de la Liga, aquella noche y tras estar en la habitación 407 del hotel donde se concentraba el equipo de Liniers, la joven de 25 años denunció a los exjugadores por violación.

“El fútbol es un ambiente de hombres y mi trabajo es moverme entre ellos. Para mí es lo más normal del mundo verlos moverse en grupo, o reunidos una concentración en los hoteles”, detalló la periodista, sin esperar nunca ser protagonista de una violación por parte de personas que estaban dentro de su círculo de trabajo.

La víctima relató que tras intercambiar mensajes, Sosa la invitó a tomar algo al hotel. Ella aceptó, pero le pidió que sus compañeros se comportaran. Al llegar al hotel, subió al cuarto piso y entró en la habitación 407, donde primero se encontró con el arquero. Luego llegaron Cufré, Osorio y Florentín.

Según la joven, comenzó a beber cerveza y alcohol, y sospecha que una de las bebidas tenía alguna sustancia que la dejó indefensa: "Durante días volvió una y otra vez a esa escena y después de un tiempo recordé que solo habíamos tomado alcohol Sosa y yo".

Cuando sintió que algo andaba mal y notó que el piso se movía, intentó pedir ayuda a Sosa, pero él ya estaba desplomado sobre la cama. La situación se tornó violenta cuando, según su relato, Florentín y Cufré la agredieron sexualmente: "Cufré me tomó de los pelos y me obligó a practicarle sexo oral mientras Florentín me violaba por detrás".

“En un momento, mientras estaba siendo abusada por Florentín y por Cufré, me acuerdo que giré la cabeza para la cama en la que estaba Sosa con Osorio como para pedir ayuda. Sosa dormía y Osorio era como un espectador”, enfatizó.

Luego del ataque, Florentín y Cufré se vistieron y se fueron al casino, dejándola sola y sangrando en la cama. Con dificultad, se arrastró al baño para limpiarse y al regresar vio que Sosa seguía aparentemente dormido, mientras Osorio jugaba videojuegos. La joven intentó reprocharle por no haber intervenido, pero entonces Osorio la atacó sexualmente también.

“Cuando empiezo a buscar mi short, mi bombacha, mis medias, mis zapatillas, veo que mi bombacha no estaba. No sé por qué se me da por abrir la mesa de luz. Me dejaron un fajo de plata atado en la bombacha”, se indignó “Luli” por el gesto de los futbolistas en su diálogo con la periodista Lorena Maciel.

Después de este violento episodio, ella logró vestirse y escapar, lo cual quedó registrado por las cámaras de seguridad del hotel. Mientras huía, le envió mensajes a Sosa preguntándole qué había pasado, recibiendo respuestas que aún la angustian. Cuatro días después, la periodista presentó la denuncia junto a sus padres y su abogada, Patricia Neme, en la división Delitos contra las Personas de la Policía de Tucumán.

Tras la denuncia, los cuatro futbolistas quedaron detenidos. En la audiencia de imputación, Cufré, Osorio y Florentín fueron puestos bajo prisión domiciliaria, mientras que Sosa fue liberado con medidas restrictivas.

La joven, que es periodista deportiva, expresó su desesperación y miedo por su futuro: "Por momentos tengo una angustia que no puedo frenar. Me asusta mi futuro. ¿Cómo sigo? ¿Podré reincorporarme a mi trabajo de periodista deportiva? ¿Qué jugador? va a confiar en mí? ¿Cómo me saco el estigma de que fui la p*** que se acostó con los jugadores de Vélez? Me llama la atención el prejuicio que hay con las víctimas de abuso sexual”, manifestó.